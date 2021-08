Problemas físicos tiram Rodrigo Caio de mais da metade dos jogos do Flamengo

Zagueiro esteve em campo em apenas 16 dos 41 jogos do rubro-negro na temporada; roteiro é o mesmo de 2020

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (11), diante do Olímpia, no Paraguai, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores e mais uma vez não contará com a presença de Rodrigo Caio.

O zagueiro vem fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular e está sendo preparado para o jogo da volta, no Mané Garrincha, na próxima semana. Sem Rodrigo Caio, Renato Gaúcho deve optar novamente pela dupla Gustavo Henrique e Léo Pereira.

Considerado o melhor zagueiro do elenco, Rodrigo Caio vem enfrentando uma série de problemas físicos. Na atual temporada, o jogador atuou em apenas 16 jogos dos 41 do Flamengo até aqui, ou seja, menos de 50% dos jogos da equipe.

A ausência de Rodrigo Caio, no entanto, também foi grande na última temporada. Em 2020, dos 70 jogos realizados pelo Flamengo, o zagueiro participou de apenas 32.

Do atual elenco, Rodrigo Caio é o jogador que mais frequentou o departamento médico desde que chegou ao clube em 2019. O dado curioso é que o atleta não teve nenhuma lesão grave, mas os "pequenos" problemas afetam demais a participação dele nos jogos.

Os recorrentes problemas físicos também afastaram Rodrigo Caio da seleção brasileira. O defensor é muito bem avaliado pela comissão técnica, mas nas recentes convocações também sofreu com dores e lesões.

Na última, inclusive, ficou de fora da Copa América, mesmo sendo chamado para os jogos das Eliminatórias duas semanas antes. Na ocasião, ele pouco trabalhou com o grupo, pois estava tratando de um problema no joelho. Desta forma, o zagueiro foi para o final da fila e verá outros jogadores ganhando oportunidades nos próximos meses.