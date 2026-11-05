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O técnico do Newcastle United, Matthias Jaissle, afirmou que ainda conta com o apoio total da diretoria do clube, apesar da péssima sequência de resultados que deixou a equipe na 13ª colocação. O alemão enfrenta uma pressão cada vez maior após uma série de derrotas e relatos de um racha no vestiário do St. James' Park.

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Jaissle se pronuncia sobre alegações de confusão no vestiário

Jaissle tentou dissipar as crescentes preocupações sobre seu futuro em Tyneside e afirmou sentir o apoio total da diretoria do clube. O Newcastle atravessa um período difícil: perdeu quatro dos últimos cinco jogos e foi eliminado precocemente da Copa da Liga Inglesa. Atualmente na 13ª posição da primeira divisão, o clube viu a pressão aumentar após uma atuação ruim na derrota em casa para o Everton, a segunda diante do mesmo adversário em menos de uma semana.

“Tento não acompanhar o que é escrito, mas é claro que, de vez em quando, alguns comentários chegam até você”, explicou Jaissle ao The media. “Mas o lado bom é que senti ainda mais, dentro do clube, o quanto todos estão comprometidos. Isso é muito importante em uma semana de especulações e rumores. Não podemos controlar isso, então foi bom saber, foi bom sentir esse apoio. Mas, também nesses aspectos, tento não me distrair.”

Jaissle descarta rumores de confusão no vestiário

Embora relatos indiquem que alguns jogadores estejam perplexos com as recentes mudanças táticas, Jaissle insiste que o ambiente cotidiano no centro de treinamento conta uma história diferente.

“Não há necessidade de reuniões; você sente esse apoio no trabalho do dia a dia”, acrescentou Jaissle na entrevista antes da partida. “Trabalhamos aqui no centro de treinamento da manhã até a noite, e é algo que você sente. E, claro, de vez em quando você recebe uma mensagem, o que só me mostra que todos acreditam no projeto de longo prazo e também têm consciência, de forma realista, da trajetória e de onde estamos agora.”

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Desfalques por lesão antes da viagem para enfrentar o Fulham

Para piorar a situação do Newcastle, a equipe viaja a Craven Cottage neste fim de semana sem vários jogadores importantes. O desfalque mais significativo é o do meio-campista brasileiro Joelinton, fora do confronto após sofrer outro problema físico. Isso amplia as dificuldades de Jaissle para montar o meio-campo, já que Jacob Ramsey também está ausente por uma suspensão de um jogo após receber cartão vermelho. O técnico confirmou o problema do jogador: “Joelinton voltou a se lesionar. Precisamos definir o plano final de tratamento para ele e ver por quanto tempo ficará fora”, segundo o canal oficial do Newcastle United nas redes sociais.

Por outro lado, houve sinais de esperança quanto às opções do elenco. O treinador alemão revelou que Matias Fernandez-Pardo está treinando novamente conosco após se recuperar de um vírus debilitante que o deixou afastado por mais de duas semanas. Além disso, o jovem Lewis Miley segue avançando de forma significativa em sua recuperação. Segundo Jaissle, ele está “melhorando cada vez mais” a cada dia.

O Newcastle espera que esses jogadores, ao retornarem, deem um novo impulso à equipe na busca pela segunda vitória consecutiva fora de casa, após o triunfo sobre o Crystal Palace. O objetivo é mostrar que a recente sequência ruim representa apenas uma queda temporária de rendimento.