Problema criado por ele mesmo: Leon Goretzka vai se tornar o grande perdedor da janela de transferências de verão?

Leon Goretzka caiu no silêncio. Nos últimos dias, já não havia nem mesmo rumores de transferência envolvendo o jogador da seleção alemã. Também o barulho em torno de seu papel no desastre da Alemanha na Copa do Mundo já diminuiu há tempos. A última vez em que Goretzka foi visto foi há pouco mais de uma semana, quando devolveu seu carro de serviço no Bayern de Munique.

E no mais? No fim de julho, dizia-se que seu ex-treinador em Munique, Hansi Flick, e o Barcelona tinham um interesse vago no meio-campista como substituto do lesionado Frenkie de Jong. Mas o diretor esportivo do Barça, Deco, teria barrado a operação no fim das contas.

Assim, um novo clube para o jogador de 31 anos não parece estar à vista mesmo semanas após sua saída de Munique. No início, porém, parecia que Goretzka tinha todas as portas abertas. Clubes de peso como o próprio Barça, Arsenal, Juventus, Milan, Napoli ou Atlético de Madrid foram ligados ao jogador, que soma 73 partidas pela seleção. Ainda em maio, Goretzka falava com tranquilidade de uma "situação privilegiada" e dizia que precisava estar "100 por cento a fim" de um novo projeto.

Leon Goretzka estaria fazendo exigências altas demais aos clubes interessados

Mas, nesse meio-tempo, a situação já não parece tão privilegiada assim. Em meio a todas as especulações, exigências altas demais do lado do jogador são citadas repetidamente como problema. Ao que tudo indica, o atleta livre no mercado imagina um salário anual de sete milhões de euros líquidos, além de um bônus de assinatura na casa dos dez milhões de euros. No Bayern, Goretzka teria recebido por último 13 milhões de euros brutos por ano.

Em 30 de junho, o contrato do jogador nascido em Bochum chegou ao fim após oito anos no recordista de títulos, com 15 conquistas, incluindo a Tríplice Coroa de 2020. Na Copa do Mundo, Goretzka ainda queria se colocar em evidência mais uma vez, mas isso fracassou de forma considerável.

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O papel duvidoso de Leon Goretzka no desastre da Alemanha na Copa do Mundo: ex-"jogador exemplar"?

Se em março o ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann ainda havia lhe prometido um papel de liderança na equipe da DFB, no torneio na América do Norte Goretzka somou três entradas curtas e insignificantes. A repentina perda de status não teria agradado em nada a Goretzka. A Sport Bild informou, citando pessoas próximas ao elenco, que o jogador de 31 anos havia se isolado e frequentemente estava de mau humor. Além disso, segundo a publicação, o experiente atleta teria gesticulado com frustração durante a disputa de pênaltis decisiva nas oitavas de final contra o Paraguai.

No Bayern de Munique, porém, Goretzka sempre foi considerado um jogador exemplar. Também em sua última temporada em Munique ele havia aceitado seu papel de reserva atrás de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic. "Leon sempre foi um jogador importante no Bayern e sempre mostrou o que significa ser um profissional absoluto e lutar", destacou o técnico Vincent Kompany em sua despedida, em maio.

Qualidades que, até agora, ainda não o levaram a um novo clube. E isso apesar de Goretzka ainda estar confiante antes da Copa do Mundo. Ele queria "voltar a jogar um futebol realmente competitivo no exterior". Por isso, recusou uma proposta do Chicago Fire, da MLS. Em vez disso, afirmou: "Acho que vou encontrar algo legal".

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