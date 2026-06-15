Prisão para membro do conselho de administração do Zamalek... Justiça encerra a crise do “vídeo do velório”

O Tribunal de Contravenções de Qasr al-Nil condenou Hani Shukri, membro do conselho de administração do Clube Zamalek, a seis meses de prisão, no caso de ofensa aos torcedores do rival tradicional Al-Ahly.

A sentença proferida contra o membro do Conselho de Administração do Zamalek incluiu suspensão da pena, fiança de 5 mil libras, multa de 10 mil libras e obrigação de arcar com as custas processuais, após sua condenação por insultar a torcida do Al-Ahly com expressões que o tribunal considerou lesivas à honra e à reputação.

O caso teve início em 5 de junho de 2025, quando um vídeo se espalhou nas redes sociais documentando o momento em que Shukri deixava um velório.

Ele apareceu na gravação apertando a mão de um dos presentes, dizendo que fazia isso porque era “respeitável”, antes de acrescentar uma frase ofensiva contra a torcida do Al-Ahly, à vista dos presentes e diante das lentes dos fotógrafos. O vídeo provocou uma onda de indignação generalizada e abriu um novo capítulo de tensão entre os dois gigantes do futebol egípcio.

A diretoria do Al-Ahly, presidida por Mahmoud Al-Khatib, encarregou o consultor jurídico Mohamed Othman de tomar as medidas legais e apresentou uma denúncia ao procurador-geral.

Paralelamente, a Federação Egípcia de Futebol encaminhou o caso à Comissão de Disciplina, que decidiu suspender Shukri por três meses e proibir sua entrada nos estádios durante esse período, além de multá-lo em 5 mil libras, considerando que suas palavras constituíram uma violação do espírito esportivo e uma transgressão inaceitável.

Durante as investigações, a Promotoria de Qasr al-Nil ouviu o depoimento do membro do Conselho do Zamalek, que reconheceu a autenticidade do vídeo, mas afirmou que não teve a intenção de ofender o Al-Ahly ou sua torcida. A Promotoria decidiu libertá-lo sob fiança de 5 mil libras, antes de encaminhá-lo para julgamento, que culminou na sentença proferida hoje.