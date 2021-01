Prioridade do Al Nasr, Bernard da ok para time árabe que "esquece" Everton Ribeiro

Time de Dubai avança nas negociações com o Everton para contratar o brasileiro, que já deu o sim para a proposta

O brasileiro Bernard, do Everton, aceitou a proposta do Al Nasr, de Dubai e agora espera o acordo entre as duas equipes. A negociação está avançada e o jogador vive a expectativa de um desfecho neste final de semana.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Aos 28 anos de idade, Benard já vem sendo acompanhado de perto pelo mercado árabe. Na última janela de transferências, ele chegou a receber uma proposta do Al Hilal, mas na ocasião preferiu seguir na Premier League.

Mais artigos abaixo

Bernard se tornou prioridade do Al Nasr nesta janela de transferências, a equipe dos Emiras Árabes tinha Everton Ribeiro do Flamengo como plano B. O Rubro-Negro chegou a aceitar uma proposta do time de Dubai pelo camisa 7.

Os árabes, no entanto, prefiram seguir tentando a contratação de Bernard e estão perto de chegar a um acordo com o Everton, que pediu 10 milhões de euros para liberar o brasileiro.