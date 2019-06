Principal atleta da Bolívia na Copa América é conhecido dos brasileiros

Destaque da Bolívia, Chumacero já marcou gols contra o Internacional e Santos em partidas da Libertadores com o The Strongest

Em 63º no ranking de seleções da Fifa - divulgado em abril de 2019, a será a primeira adversária do na . Mas apesar da “fragilidade” demonstrada com a colocação internacional, a seleção sul-americana tem uma “carta na manga”, o meio-campista Alejandro Chumacero.

Conhecido do público brasileiro, em especial aos torcedores do , , e devido aos embates na Libertadores, Chumacero será o principal atleta da seleção no torneio.

Aos 27 anos, o jogador que teve breve passagem pelo Sport, em 2013, é um dos atletas mais experientes da Bolívia. Descrito pelo jornal local, El Diario Deportes, como “o melhor jogador do país”, Chumacero será a principal esperança da equipe que venceu o torneio apenas uma vez na história, em 1936, de forma invicta.

Brasil e Bolívia se encaram nesta sexta-feira (14), às 21h30 (Brasília), no Estádio do Morumbi. O elenco comandado por Eduardo Villegas perdeu os três últimos jogos disputados antes do torneio continental contra (1 x 0), (1 a 0) e (2 a 0).

Mais artigos abaixo



(Foto: Puebla)

Por sua vez, os resultados parecem não desanimar Chumacero, um dos artilheiros do time mexicano, o Puebla. Em entrevista coletiva realizada no Centro de Treinamento do São Paulo, em Cotia, local onde a Bolívia está concentrada, o meia destacou a importância do fator “experiência” nesta etapa da carreira: "Estou ficando mais maduro. Agora contribuímos de maneira diferente com o crescimento que tivemos [até aqui]”.

“A nova bússola da Bolívia”, como descreveu o jornal espanhol Marca, costuma se adaptar às diferentes posições no meio de campo. No atual clube, o jogador atua como meio-campista defensivo. Além disso, a equipe de Tite precisará ficar atenta as chegadas de Chumacero na área. Com agilidade e habilidades para carregar a bola, o boliviano costuma aparecer como elemento surpresa na área rival.

Brasil e Bolívia se enfrentaram, pela última vez, nas eliminatórias para a de 2018, na , em 05 de outubro de 2017. Na ocasião, o jogo entre as equipes terminou em 0 a 0.