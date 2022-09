Principais goleadores do Athletico estão na reserva; Felipão ressalta importância do grupo

David Terans, Pablo e Romulo fizeram a maior parte dos gols do Furacão em 2022

David Terans, Pablo e Romulo, os três principais goleadores do Athletico na temporada, estão no chamado time alternativo, no banco de reservas. O trio é responsável por mais de um terço dos gols do Furacão em 2022. Dos 83 marcados até aqui, a trinca de reservas marcou 32 gols.

O uruguaio Terans tem 13 gols marcados: oito no Brasileiro, dois da Libertadores, dois no Paranaense e um na Recopa Sul-Americana. Pablo vem em segundo lugar com 10 gols anotados: três no Brasileiro, três na Libertadores, três na Copa do Brasil e um no Estadual. Romulo marcou a maioria de seus gols no Estadual: foram seis, além de outros três gols em três competições diferentes - Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores.

Luiz Felipe Scolari ressalta a importância do rodízio de jogadores e o espírito de grupo do Athletico. "É a força do grupo. Os jogadores se cobram entre si, somos um grupo onde quem entra participa decisivamente em jogos importantes", disse o treinador.

Neste momento da temporada, Felipão definiu sua trinca de atacantes com Vitor Roque, Canobbio e Vitinho. Os três juntos igualam o número de gols de Romulo (9). Vitor Roque marcou seis vezes: quatro no Brasileiro e dois na Libertadores. O uruguaio Agustín Canobbio marcou três vezes: dois no Brasileiro e um na Libertadores. Vitinho, que ficou um mês ausente se recuperando de lesão, ainda não marcou com a camisa do Athletico desde que voltou ao time paranaense, mas conta com uma assistência importante nas quartas de final da Libertadores na vitória diante do Estudiantes.

Vitinho, expulso diante do Avaí, não enfrenta o Cuiabá na próxima rodada do Brasileirão, domingo, na Arena.

Quando se fala em time alternativo, o torcedor tem boas e más lembranças. Foram vitórias importantes, uma diante do Palmeiras, no dia 2 de julho, 2 a 0 no Allianz Parque; e outra no Mineirão, por 3 a 2 de virada em cima do Atlético MG no dia 8 de agosto. O time alternativo ainda venceu o Red Bull Bragantino na Arena por 4 a 2. Já o jogo que a torcida não quer recordar também foi com o time reserva: 5 a 0 para o Flamengo no Maracanã no dia 14 de agosto.