Primo de Reyes sobrevive a acidente de carro, mas estado clínico é grave

Juan Manuel Calderón calderón respira com a ajuda de aparelhos

Juan Manuel Calderón, que também estava no acidente que vitimou José Antonio Reyes (ex-jogador de Real Madrid e Sevilla), permanece estável depois de ter sido operado ontem à noite por ter lesões em 65% de seu corpo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

De acordo com a Agência EFE, Calderón está sedado, com prognóstico muito sério e respira com a ajuda de aparelhos.

O acidente aconteceu por volta das 11h40 deste sábado(1), no horário local, em uma rodovia que liga a Utrera. O carro saiu da pista e pegou fogo. O Sevilla divulgou ainda, que Jonathan Reyes, outro primo do jogador, estava no veículo e também morreu.