O período de paralisação para as datas Fifa gerou uma cena incomum no complexo "Ciutat Esportiva" (centro de treinamentos do Barcelona). Com grande parte do elenco catalão espalhada pelo mundo para defender suas seleções nacionais, o técnico Hansi Flick ficou com apenas sete ou oito jogadores disponíveis para trabalhar durante esses dias, mas é provável que outro atleta se junte ao grupo em breve.

Segundo o jornal "Sport", Frenkie de Jong já começou a treinar com bola, e seu quadro apresentou uma melhora notável nos últimos dias. O jogador holandês realiza treinos individuais no gramado com intensidade média, mostrando-se satisfeito com o ritmo de sua recuperação da lesão.

De Jong está fora dos gramados desde que sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito. No início, foram estudadas diversas opções para tratar a lesão — incluindo a possibilidade de passar por cirurgia —, mas ao final decidiu-se adotar uma abordagem de tratamento conservador.

Ao longo de várias semanas, Frenkie treinou sem bola, com foco principalmente em exercícios e corridas em linha reta. E, como este jornal já havia apontado, o jogador ainda sentia certo incômodo algumas semanas atrás ao fazer movimentos laterais, problemas causados especificamente pela lesão nos ligamentos.

Agora, porém, a situação melhorou: ele passou a se sentir mais otimista, e o próximo passo já foi dado. Frenkie voltou ao gramado e começou a treinar com bola, com um aumento gradual no volume de trabalho físico, embora ainda haja algum tempo pela frente antes que possa treinar normalmente com seus companheiros de equipe.

Flick poderá avaliar pessoalmente seu nível de evolução amanhã, quarta-feira. O técnico não esteve na "Ciutat Esportiva" ontem por conta do dia de folga, e também viajou a Madri nesta terça-feira para participar de uma reunião de treinadores. Assim, amanhã será a data em que ele poderá voltar a acompanhar de perto o trabalho do jogador holandês.

Como noticiou o jornal catalão, de qualquer forma, não há motivo para pressa. Frenkie terá de esperar por um período que varia entre duas e três semanas, aproximadamente, antes de retornar aos treinos coletivos. Assim que terminar o período de paralisação para as datas Fifa, as comissões técnica e médica reavaliarão seu quadro e o quanto avançou sua recuperação, e só então será possível definir uma data mais precisa para seu retorno às partidas.

A fase de recuperação ainda não foi concluída, mas representa um passo importante à frente: Frenkie voltou a ter a bola nos pés novamente. E essa talvez seja a melhor notícia, depois de semanas passadas apenas correndo.

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