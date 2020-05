Primeiro título de Neymar completa 10 anos; veja as conquistas do craque com o Santos

Atacante foi revelado no Peixe e tem uma carreira vitoriosa no futebol

Há exatos 10 anos, e Santo André decidiram o título do em dois jogos eletrizantes, com Neymar conquistando o seu primeiro título na carreira. Depois de bater o rival por 3 a 2 no jogo de ida, o sofreu uma derrota pelo mesmo placar, mas acabou sagrando-se campeão devido a melhor campanha realizada na fase de grupos.

Apenas um ano e dois meses depois de estrear como jogador profissional no estádio do Pacaembu, Neymar voltou ao mesmo palco, mas desta vez para levantar o troféu de campeão paulista pelo Santos, considerado "inesquecível" pelo craque.

Confira os números e os títulos de Neymar com a camisa do Santos!

Quais são os títulos de Neymar pelo Santos?



Foto: Divulgação Santos

O primeiro título da carreira de Neymar. Aos 18 anos, ao lado de Ganso, o garoto liderou o Santos no de 2010. Na final, diante do Santo André, ele e Ganso fizeram ótima partida e faturaram o troféu estadual. O jovem atacante fez 14 gols no campeonato.

Ao todo, Neymar conquistou seis troféus com a camisa do Santos: três Paulistas, além de uma Copa do , e .