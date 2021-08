Primeiro jogo do Barcelona pós-Messi tem gol de Memphis e Cristiano Ronaldo zerado

Em clima de luto pela saída do craque argentino, espanhóis vencem Juve por 3x0

Mal a torcida do Barcelona teve tempo para se recuperar do choque da saída de Lionel Messi do clube Catalão, e o time já estava em campo, enfrentando ninguém menos do que a Juventus de Cristiano Ronaldo, pelo Troféu Joan Gamper, disputado neste domingo (8).

Quem esperava um Barça fragilizado em campo viu um time valente e ofensivo, que dominou a posse da bola no ataque e criou boas oportunidades de gol. O resultado foi um expressivo 3x0 contra o rival.

Quem aproveitou a oportunidade foi Memphis Depay, novo reforço do Barcelona, que fez apenas sua terceira partida com a camisa grená, mas já deixou uma ótima impressão nos torcedores, que sonham com o trio formato com Aguero e Griezmann.

Do lado da Juve, apesar de alguns lances perigosos, foi possível ver um Cristiano Ronaldo irritado e ansioso, que terminou substituído no intervalo do jogo, junto de outros quatro atletas que iniciaram a partida.

Ainda com a incerteza sobre seu futuro, é possível que CR7 siga na Juventus para mais uma temporada, assumindo novamente o papel de grande líder e esperança da Velha Senhora para reconquistar a coroa italiana.

Se “seguir em frente” é o novo lema do Barcelona sem Messi, o primeiro episódio da nova história catalã é dos mais animadores. O próximo compromisso da agenda é no dia 15 de agosto, na estreia da la Liga, contra o Real Sociedad.