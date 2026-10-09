O Al-Ahli voltou a disputar partidas após um longo período, por causa da última data Fifa, sem muitos de seus astros titulares.

O Al-Ahli visita o Al-Fateh, nesta sexta-feira, no estádio Midan Tamweel Al-Oula, em Al-Ahsa, pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

O holandês Marino Pušić, treinador do Al-Ahli, decidiu poupar os astros da seleção saudita que participaram com ele da conquista da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Golfo 27", com a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, na final, na última terça-feira.

A dupla Saleh Abu Al-Shamat e Firas Al-Buraikan fica no banco de reservas, enquanto o lateral-esquerdo Zakaria Hawsawi está ausente por conta de uma lesão.

Além disso, o Al-Ahli disputa a partida sem seu goleiro senegalês Édouard Mendy e seu zagueiro brasileiro Roger Ibañez, também por causa de lesões.

Por outro lado, o Al-Fateh entra na partida com novas motivações, sob o comando do novo treinador marroquino Jamal Sellami, após ele assumir a função no lugar de Khaled Al-Atwi, que foi demitido ontem, quinta-feira.

O Al-Ahli ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 12 pontos, obtidos em 4 vitórias e 3 derrotas, com uma diferença de 6 pontos completos para o Al-Hilal, que lidera a classificação.

Por outro lado, o Al-Fateh ocupa a décima quinta posição na tabela de classificação, com apenas 3 pontos, obtidos em 3 empates e 4 derrotas, sem conquistar nenhuma vitória até o momento.

A escalação do Al-Ahli ficou da seguinte forma:

Goleiro: Abdulrahman Al-Sanbi

Defesa: Saeed Baatiyah - Merih Demiral - Mohammed Suleiman Bakr - Saad Balobaid

Meio-campo: Ziyad Al-Juhani - Valentin Atangana - Matheus Gonçalves

Ataque: Francisco Trincão - Ivan Toney - Wenderson Galeno