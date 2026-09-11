O defensor desencantou na vitória por 3 a 1 (1 a 0) sobre seu ex-clube Union Berlin e deu alívio ao clube do coração com o primeiro gol azul-real na elite em 1.203 dias. Pouco menos de uma semana depois do 0 a 0 contra o Bayern de Munique, o time de Gelsenkirchen emplacou mais um resultado de respeito.

Gosens levou os torcedores que viajaram ao delírio aos 25 minutos, após dois jogos sem gol do Schalke no início da temporada, e o jogador de 24 partidas pela seleção abriu mão de comemorar diante do lado da floresta dos torcedores da Union. Além disso, Adil Aouchiche (46, após revisão do VAR) e Maximilian Wöber (90+13) também marcaram. Tim Skarke (90+6) fez o momentâneo 2 a 1.

O até então último gol do Schalke na Bundesliga havia saído com Marcin Kaminski e Willi Orban, com um gol contra, na derrota por 4 a 2 para o RB Leipzig em 27 de maio de 2023. A última vitória anterior na primeira divisão datava de 5 de maio do mesmo ano, quando o Schalke venceu o FSV Mainz 05 por 3 a 2 em sua temporada de rebaixamento.

Primeira vitória na Bundesliga desde o retorno: Gosens salva o Schalke

Enquanto isso, a Union segue tendo de esperar sob o comando do técnico Mauro Lustrinelli, e a segunda derrota no terceiro jogo da liga também foi um revés em má hora: na próxima semana, os Eisernen visitam o Bayern de Munique na sexta-feira, às 20h30.

Contra o recordista de títulos, o Schalke havia ganhado confiança na semana anterior. "Muito pouca gente no futebol alemão esperava o ponto contra o Bayern", declarou o técnico Miron Muslic. O jogo em Berlim, porém, seria "muito mais vertical, muito mais direto, muito mais físico".

Muslic pôde contar com o capitão Kenan Karaman, que voltou a ser titular após uma lesão no quadril. Robin Gosens, que havia feito sua estreia na Bundesliga em 2023 com a camisa do time berlinense, também começou jogando novamente.

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Árbitro Timo Gerach precisa ser substituído

A Union dominou os primeiros minutos, mas os visitantes foram entrando aos poucos na partida. Assim, Karaman teve a primeira boa chance do Schalke: o jogador de 32 anos finalizou pouco antes da entrada da área, mas mandou por pouco acima do gol (10). Pouco depois, Aouchiche parou no goleiro da Union, Frederik Rönnow (20), mas Gosens fez melhor logo na sequência e levantou os braços quase em tom de desculpas.

Aouchiche desperdiçou a chance claríssima de fazer 2 a 0: o jogador de ataque saiu sozinho na direção de Rönnow, que ainda tocou na bola, e Tom Rothe afastou em cima da linha (34). Depois do intervalo, Aouchiche aproveitou sua oportunidade. A partida seguiu inicialmente disputada, e agora Rönnow e seu colega de posição Loris Karius passaram a ser mais exigidos no gol.

Quem proporcionou uma pausa para respirar foi o árbitro Timo Gerach, que precisou ser atendido por causa de uma lesão (60). Após uma interrupção de quase nove minutos, o quarto árbitro Jarno Wienefeld assumiu o comando e, assim, fez de forma inesperada sua estreia na Bundesliga. Na reta final, a Union pressionou sem parar, e Skarke ainda trouxe esperança novamente nos 12 minutos de acréscimos.