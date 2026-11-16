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Alphonso Davies aparentemente sofreu apenas uma lesão muscular de menor gravidade na partida da seleção canadense contra a Guatemala (3:2). A informação é do The Athletic.

"Após um exame médico realizado hoje em Toronto, foi confirmado que Alphonso Davies sofreu uma leve distensão muscular na parte inferior do corpo. Ele voltará para a Alemanha, onde continuará recebendo acompanhamento médico", informou a federação canadense, citada pelo repórter Joshua Kloke.

O jogador de 26 anos precisou ser substituído por lesão após apenas cinco minutos no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. Ao recuar durante um ataque da Guatemala, Davies escorregou dentro da própria área, conseguiu se levantar para bloquear o chute seguinte e então se sentou no gramado para sinalizar que não poderia continuar. Ao caminhar até o banco de reservas, balançou a cabeça, visivelmente frustrado.

Depois da partida, o auxiliar técnico do Canadá, Mauro Biello, falou em uma possível "lesão na parte inferior do corpo". Segundo informações do kicker e do Bild, Davies já estaria a caminho de Munique, onde deverá passar por outro exame.

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Desde a ruptura do ligamento cruzado sofrida em março de 2025, Davies vinha enfrentando repetidas lesões musculares. Entre outras coisas, perdeu grande parte da última Copa do Mundo, disputada em seu país. Davies só entrou em campo na fase de 16 avos de final, quando atuou por pouco mais de 20 minutos.

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Como Alphonso Davies reagiu à lesão?

Em entrevista ao portal One Soccer, Davies demonstrou pouca confiança de que conseguiria voltar rapidamente a jogar. Embora não pudesse dizer exatamente a gravidade da lesão, tinha certeza de uma coisa: "Tem alguma coisa ali."

Ter quatro lesões na parte posterior da coxa "é algo com que é preciso ter muito cuidado. Quando você sofre a mesma lesão repetidas vezes, em algum momento algo pode ceder, e então estamos falando de uma cirurgia. É algo que me dá medo. É realmente muito difícil", disse Davies. Agora, ele quer fazer de tudo para "continuar positivo", concentrar-se em sua "recuperação e tentar voltar o mais rápido e com a maior segurança possível".

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Ainda assim, a nova lesão e a consequente pausa forçada o deixam "frustrado e com raiva. Estar lesionado nunca é agradável, especialmente quando você tem de lidar com uma lesão atrás da outra na parte posterior da coxa. Sempre tento continuar positivo nos momentos difíceis, mas agora é frustrante."

No Bayern de Munique, Davies vinha apresentando boa forma e, por algum tempo, chegou a levar vantagem na disputa com Nathaniel Brown, contratado no verão, pela lateral esquerda, antes de substituir de maneira convincente o lesionado Luis Diaz na ponta esquerda.

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Somando todas as competições, Davies disputou 15 partidas na temporada atual, marcou três gols e deu assistência para outros cinco.