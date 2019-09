Primeiro companheiro de Messi no Barcelona: "nunca mais veremos um jogador como ele"

Jogador que estreou em la Masia no mesmo dia em que o argentino conta as primeiras experiências do craque na base do Barça

Você já se perguntou como foram os primeiros passos de Lionel Messi nas divisões de base do ? Para responder a esta pergunta e muito mais, a Goal conversou com o espanhol Roger Giribet, ex-jogador do Barça.

Não se sinta mal se não reconhecer o nome. Giribet hoje atua pelo CE Artesa de Segre, clube da 2ª divisão do futebol amador da Catalunha. Sua última equipe profissional foi o CF Balaguer, clube que joga atualmente a quarta divisão do futebol espanhol, junto com mais de 300 equipes. Completamente fora dos holofotes, seria um completo desconhecido no futebol mundial se não fosse por um fato curioso: Giribet chegou à la Masia, nome dado às categorias de base do Barça, no mesmo dia em que um garoto franzino também estava dando os primeiros passos no clube. É claro que trata-se do argentino Lionel Messi, muito antes de seus tempos de estrelato. Giribet concedeu uma entrevista exclusiva à Goal para falar sobre a trajetória do argentino na base, desde quando ele chegou, em 2001, com apenas 14 anos. Confira:

“Estávamos juntos no primeiro dia dele, eu estava fazendo os testes e ele já tinha os feito. Lembro-me de quando entrei no vestiário e o vi pela primeira vez. Ele parecia tão pequeno em comparação com o resto dos jogadores. Eu pensei: ‘o que esse garoto está fazendo aqui?’, Mas ele estava lá para ficar.“

“Eu pensava que ele era uma criança. Eu já estava muito desenvolvido fisicamente, parecia com os garotos do sub-20. Ele era o oposto. Mas no campo, me impressionei muito desde seu primeiro toque na bola. Você continua imaginando que era mais jovem, mas quando me falaram que ele tinha a minha idade, entendi na hora que ele iria ser o melhor do mundo.”

"Tem uma história que explica bem nossas expectativa. Lembro-me bem de uma conversa com Charles Folguera, diretor de la Masia, num restaurante onde nós costumávamos comer. Ele estava me perguntando quem poderia ser considerado o melhor jogador da história, dizendo que Ronaldinho poderia ser esse melhor de todos os tempos. Eu respondi que o melhor dos melhores seria ‘Leo’ Messi. Há pouco tempo atrás fui a Masia novamente e reencontrei Folguera, que ainda se lembrava daquela conversa. Nós, seus companheiros de time, já sabíamos que seu nível de evolução era superior ao de qualquer um e, de fato, ele subiu da base para a equipe principal em apenas um ano! Ele está constantemente se adaptando, os anos passam e ele continua mudando seu estilo de jogo para continuar no topo.”

“Eu me lembro da nossa primeira grande viagem juntos, para Veneza. Assim como ‘Leo’, sempre fui tímido e nunca gostei de pedir coisas para outras pessoas. Mas, no aeroporto de Veneza eu tinha perdido algo e fiquei com vergonha de pedir ajuda a outro companheiro. Messi me viu e disse: ‘tudo bem, Giri, vou te ajudar’. Fiquei muito surpreso. Nos aproximamos aí. Foi nessa viagem que ele começou a se tornar um verdadeiro líder, não só dentro de campo, mas também fora, principalmente em aspectos de comunicação.”

"Foi em Veneza que Messi foi chamado de anão pela primeira vez. Lembro-me perfeitamente disso. Ainda me recordo de quando ele estreou em la Masia e todos tínhamos essa palavra em mente. Depois dessa viagem, nós começamos a chamá-lo de anão na frente dele e, de fato, o a primeiro apelido que vem à minha mente quando penso nele. Se o encontrasse novamente, diria 'oi anão, como vai?’', como costumava fazer. Ou talvez não, por uma questão de respeito. Nós o chamávamos de anão, mas ele não se importava. Ele sabia que era um apelido gentil."

“Ele sempre foi humilde, mesmo com toda a fama. Naquele time, todos pensávamos que éramos muito bons, mas sabíamos que jogadores como Leo, Cesc, Piqué ou Victor Vazquez seriam do mais alto nível. Mesmo que todos nós tivéssemos confiança em chegar aos profissionais, nós percebíamos que havia 4 ou 5 jogadores que estavam prestes a se tornarem deuses. E havia Messi. É impossível que ele não tenha mudado ao chegar nesse nível, de ser o melhor de todos os tempos. Mas eu tenho certeza que ele ainda mantém sua humildade, ele nunca perderá isto. Se ele não mudou, quem mudará? Tenho certeza que no fundo, ele ainda é aquele garoto tímido. Se fosse comigo, provavelmente não estaria mais neste mundo.”

"Ainda penso nele como pensava antes. Tive muita sorte de jogar com um jogador único. Nunca mais veremos um jogador como ele. Falamos sobre Pelé ou Maradona e quem é o melhor, mas sempre digo: Messi é o melhor faz 12 anos, que me perdoe Cristiano Ronaldo. Antes de se tornar um jogador profissional, ele já era o melhor entre as crianças.”