A França abriu a porta à possibilidade de apresentar uma candidatura conjunta com a Alemanha para receber o Mundial de 2038, depois de Marina Ferrari, ministra dos Desportos francesa, se ter mostrado recetiva à ideia, sublinhando que a organização de grandes competições desportivas faz parte da estratégia do seu país para os próximos anos.

Durante a sua participação num programa matinal na Sud Radio, Ferrari abordou as informações que davam conta da possibilidade de a França e a Alemanha apresentarem uma candidatura conjunta ao Mundial, à semelhança do que noticiou o jornal "Le Parisien", indicando que a ideia ainda não entrou em fase de concretização oficial, mas que conta com o seu apoio.

A ministra dos Desportos francesa afirmou, em declarações reproduzidas pela rede RMC francesa: "Nesta fase, nada foi confirmado, uma vez que cabe às federações desportivas apresentar os pedidos e avançar com as candidaturas. Ainda não fui consultada, e sou clara quanto a isso, mas esta ideia já existe há algum tempo."

E acrescentou: "Isto está em linha com a política de organização de grandes eventos desportivos internacionais em que trabalhamos em França, e à qual damos grande importância."

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Cooperação franco-alemã na organização de eventos desportivos

Ferrari sublinhou que a cooperação entre a França e a Alemanha no domínio desportivo tem estado mais presente no período recente, considerando que a parceria entre os dois países pode ser um modelo bem-sucedido para a organização de grandes competições.

Referiu-se à experiência da organização do Mundial de andebol de 2029 entre os dois países, afirmando: "Trabalhamos cada vez mais com os nossos parceiros europeus, como comprova o Mundial de andebol que será organizado entre a França e a Alemanha em 2029."

E acrescentou: "Isto insere-se também na política de desenvolvimento da economia do desporto que apoiamos fortemente em França."

A ministra francesa reforçou o seu apoio, de um modo geral, à organização de grandes eventos desportivos, afirmando: "Apoiamos todos os grandes eventos desportivos internacionais."

A França aposta na sua experiência na organização de competições

Ferrari manifestou o seu orgulho na capacidade da França de acolher os maiores eventos desportivos mundiais, citando a organização do Campeonato da Europa de 2016 e, depois, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

E disse: "Todos os anos a França vai acolher um grande evento desportivo internacional, e o ponto alto será com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2030."

E acrescentou: "Desde 2024 adquirimos uma vasta experiência que é admirada pelo mundo inteiro, e que exportamos, além de possuirmos as infraestruturas que nos permitem hoje receber estes grandes eventos."

A França, que acolheu o Mundial uma única vez, em 1998, e se sagrou campeã pela primeira vez em casa, procura reforçar a sua presença na corrida à organização de competições mundiais, num momento em que o futebol internacional se prepara para mais candidaturas conjuntas entre países europeus.

Recorde-se que o Mundial de 2030 será disputado em Espanha, Portugal e Marrocos, enquanto a Arábia Saudita acolhe a edição de 2034.