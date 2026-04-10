Primeiro comentário da Federação Saudita sobre a crise em torno da partida entre Al-Ahli e Al-Fayha

A Federação Saudita de Futebol divulgou seu primeiro comunicado oficial sobre a polêmica arbitragem ocorrida na partida entre Al-Ahli e Al-Fayha, válida pela Liga Roshen.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1, durante a partida que os colocou frente a frente na quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

A partida testemunhou várias decisões arbitrais controversas, o que levou o Al-Ahli a emitir um comunicado contundente criticando o árbitro e exigindo que fosse ouvido o que ocorreu entre ele e o árbitro de vídeo durante essas situações.

Por sua vez, a Federação Saudita de Futebol divulgou um comunicado, no qual confirmou que as comissões competentes estão trabalhando nos eventos relacionados à partida, enfatizando a necessidade de proteger a integridade do futebol saudita.

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A Federação declarou em seu comunicado: “Referindo-se à partida disputada entre as equipes do Al-Fayha e do Al-Ahli na 29ª rodada da Liga Profissional Saudita Roshen, e às declarações à mídia que se seguiram após o término da partida”.

E esclareceu: “A Federação Saudita de Futebol confirma que as comissões competentes já deram início às medidas regulamentares relativas aos eventos, e as novidades serão anunciadas de acordo com os procedimentos regulamentares oficiais, com base no cumprimento das normas aprovadas e no respeito pela independência do trabalho das comissões e pelos requisitos de governança e transparência”.

E acrescentou: “A Federação Saudita de Futebol também enfatiza que a integridade da competição e a proteção da reputação do futebol saudita representam um compromisso fundamental e um dever regulamentar, de acordo com seu estatuto e regulamentos aprovados”.

E acrescentou: “Ao mesmo tempo, a Federação reitera seu orgulho por todos os clubes e seu empenho em trabalhar com eles como parceiros no desenvolvimento do futebol saudita, dentro de um sistema baseado na integração e na responsabilidade compartilhada”.

O inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli, confirmou após a partida que o quarto árbitro lhe disse que deveria se concentrar apenas na Liga dos Campeões da Ásia, sem se preocupar com a Liga Roshen, o que foi confirmado por seu técnico alemão, Matthias Jaissle.

O empate complicou a situação do Al-Ahli na disputa pelo título da Liga Roshen, já que o time ficou quatro pontos atrás do líder Al-Nassr, que disputou uma partida a menos, e dois pontos atrás do Al-Hilal, que ocupa a segunda posição.