Primeiro... A Jordânia inscreve Al-Salamy na história da Copa do Mundo

O marroquino Jamal Al-Salamy, técnico da seleção da Jordânia, entrou para a história da Copa do Mundo com um feito inédito ao comandar os “Al-Nashama” na edição de 2026 do torneio.

Al-Salamy comandou a seleção jordaniana na primeira partida da equipe na história da Copa do Mundo, contra a Áustria, na manhã desta quarta-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 10 da competição.

De acordo com a rede francesa “Stats Foot”, El-Salamy tornou-se o primeiro técnico africano a comandar uma seleção asiática na Copa do Mundo em toda a história.

O técnico marroquino, de 55 anos, assumiu o comando da Jordânia em junho de 2024 e conseguiu classificar a equipe para a fase final da Copa do Mundo pela primeira vez na história.

A seleção jordaniana é considerada uma das quatro seleções que participam pela primeira vez da Copa do Mundo, ao lado de Uzbequistão, Curaçao e Cabo Verde.