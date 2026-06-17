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Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Primeiro... A Jordânia inscreve Al-Salamy na história da Copa do Mundo

J. Sellami
Áustria x Jordânia
Áustria
Jordânia
Copa do Mundo
Marrocos
Áustria
Jordânia
EUA

O técnico marroquino comanda a seleção jordaniana em sua primeira partida na Copa do Mundo

O marroquino Jamal Al-Salamy, técnico da seleção da Jordânia, entrou para a história da Copa do Mundo com um feito inédito ao comandar os “Al-Nashama” na edição de 2026 do torneio.

Al-Salamy comandou a seleção jordaniana na primeira partida da equipe na história da Copa do Mundo, contra a Áustria, na manhã desta quarta-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 10 da competição.

De acordo com a rede francesa “Stats Foot”, El-Salamy tornou-se o primeiro técnico africano a comandar uma seleção asiática na Copa do Mundo em toda a história.

O técnico marroquino, de 55 anos, assumiu o comando da Jordânia em junho de 2024 e conseguiu classificar a equipe para a fase final da Copa do Mundo pela primeira vez na história.

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A seleção jordaniana é considerada uma das quatro seleções que participam pela primeira vez da Copa do Mundo, ao lado de Uzbequistão, Curaçao e Cabo Verde.

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