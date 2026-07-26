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F1 Grand Prix of HungaryGetty Images Sport

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Primeira vitória da temporada numa batalha sob calor intenso! Campeão do mundo, Lando Norris vence corrida na Hungria

O campeão do mundo dá a resposta: Lando Norris manteve a calma na batalha sob calor no Hungaroring e garantiu à McLaren a primeira vitória da temporada na Fórmula 1.

O britânico que defendia o título manteve a calma no Grande Prémio da Hungria, bateu Max Verstappen, da Red Bull, com temperaturas na casa dos 30 graus — e voltou a levar a Papaya ao topo da categoria rainha após uma longa seca.

Enquanto o colega de equipa Oscar Piastri abandonava na fase final com um problema técnico, Norris festejou a sua primeira vitória desde o Brasil, em novembro passado. "Maravilhoso. O carro esteve hoje incrível. O trabalho árduo compensa. Vamos continuar assim", transmitiu Norris à equipa pelo rádio. "Estou exausto", disse pouco depois, mas acrescentou: "Estou feliz por voltar a estar aqui na primeira posição."

Atrás de Verstappen, que de forma surpreendente pôde festejar o seu próximo pódio, o líder do Mundial Kimi Antonelli conseguiu chegar ao terceiro lugar graças a uma recuperação desde o sétimo posto da grelha. Na luta pelo título, ampliou assim a vantagem para Lewis Hamilton, que recebeu tardiamente uma penalização de cinco segundos por excesso de velocidade na via das boxes e foi quinto, para 50 pontos antes da pausa de verão de quatro semanas. Charles Leclerc foi quarto.

Campeão do mundo Norris vence na Hungria - Antonelli terceiro

George Russell, por sua vez, voltou a sofrer um duro revés no segundo Flecha de Prata; depois de uma partida catastrófica, o colega de equipa de Antonelli terminou apenas na sétima posição.

Entretanto, Nico Hülkenberg pôs fim à sua seca pessoal. O piloto de Emmerich terminou em nono no seu Audi e somou assim os seus primeiros pontos pela equipa alemã.

Poucas horas antes da 11.ª corrida da temporada, a federação internacional FIA trouxe um pouco mais de clareza ao calendário. O circuito tradicional da Malásia regressa após nove anos; no início de outubro, o Grande Prémio do Bahrain será recuperado no Sepang International Circuit. A corrida no Golfo Pérsico tinha sido cancelada em meados de abril devido à guerra no Médio Oriente. "Provámos uma vez mais que a Fórmula 1 consegue adaptar-se, encontrar soluções e apresentar resultados, surpreendendo positivamente todos os adeptos do nosso desporto", celebrou o diretor-executivo Stefano Domenicali.

"Sai da frente, seu idiota!" Piastri fora de si

Mas depois as atenções voltaram a centrar-se no que acontecia no Hungaroring. Enquanto o seu primeiro perseguidor, Leclerc, perdia muito terreno na partida, Norris, que saía da pole, manteve inicialmente a posição — até sair demasiado largo na curva dois. Piastri aproveitou a oportunidade e assumiu a liderança. Mais atrás, os problemas de Russell continuaram; como o seu Flecha de Prata arrancou com muita dificuldade, caiu até ao 18.º lugar.

A fase inicial também não correu como planeado para os dois Ferrari. Hamilton e Leclerc apostaram nos pneus macios, mais rápidos, mas nas primeiras voltas ficaram presos nos quarto e quinto lugares atrás de Verstappen, que estava de médios. E assim foi Hamilton o primeiro do grupo da frente a ir às boxes, na volta 14, para trocar para os duros da Pirelli.

Verstappen seguiu-o uma volta depois, mas não conseguiu evitar o undercut. Ainda assim, com uma forte ultrapassagem, o neerlandês voltou a passar o seu rival de longa data. Pouco depois, os dois McLaren também trocaram de pneus; apenas Antonelli ficou bastante mais tempo em pista e só parou na volta 23.

Com isso, a ordem anterior foi restabelecida. Piastri e Norris distanciaram-se, mas o britânico pressionava. Na volta 34, o australiano fez então a sua segunda troca — e pouco depois irritou-se quando, ao dobrar Carlos Sainz no Williams, houve um toque. "Sai da frente, seu idiota!", praguejou Piastri. E assim Norris ficou na frente após a sua segunda paragem. Pouco depois, Piastri acabou por parar com problemas.

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