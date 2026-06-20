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Miguel AlmironImago
Wessel Antes

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Primeira vez na Copa do Mundo: Miguel Almirón recebe cartão vermelho direto devido a uma nova regra

Turquia x Paraguai
Turquia
Paraguai
Copa do Mundo
M. Almiron

O primeiro tempo da partida da Copa do Mundo entre Turquia e Paraguai (placar parcial 0 a 1) resultou em um cartão vermelho notável. O ex-jogador da Premier League Miguel Almirón foi vítima de uma nova regra.

Pouco antes do intervalo, as coisas deram errado para o paraguaio de 32 anos, do Atlanta United. Após algumas disputas, Almirón colocou a mão na boca enquanto discutia com um adversário.

Os jogadores da seleção turca chamaram a atenção da arbitragem para a situação imediatamente. Após consulta ao VAR, o árbitro Ivan Barton Cisneros, de Salvador, decidiu mostrar o cartão vermelho.

Isso está totalmente de acordo com as novas regras que a FIFA havia estabelecido para esta Copa do Mundo. No entanto, a surpresa foi grande entre os paraguaios e, principalmente, para o próprio Almirón.

Isso pode ser considerado até certo ponto lógico, já que a arbitragem durante a partida entre Argentina e Argélia foi menos rigorosa em relação a essa regra.

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O craque Lionel Messi, que roubou a cena com um hat-trick, cobriu a boca nada menos que duas vezes durante a vitória por 3 a 0.

A Turquia vai partir para cima com ainda mais força no segundo tempo contra o time reduzido a dez jogadores do Paraguai. Matías Galarza marcou, aos 64 segundos, o gol mais rápido desta Copa do Mundo.

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