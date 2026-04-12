Primeira treinadora principal (34) nomeada em uma das principais ligas europeias

O Union Berlin fez história. O time, atualmente em 11º lugar na Bundesliga, contratou Marie-Louise Eta (34), a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal em uma das principais ligas europeias.

A diretoria do clube em Berlim decidiu, após a humilhante derrota por 3 a 1 fora de casa contra o FC Heidenheim, demitir Steffen Baumgart e promover Eta. A jovem treinadora estava até então à frente da equipe Sub-19 do Union Berlin.

O Union Berlin espera reverter a situação com a contratação temporária de Eta. “Estamos vivendo uma segunda metade de temporada muito decepcionante até agora. E não nos deixamos enganar pela classificação na Bundesliga”, pode-se ler, entre outras coisas, em um comunicado.

“Estamos em uma situação crítica e precisamos urgentemente de pontos para garantir nossa permanência na competição.” O Union Berlin está no meio da tabela, mas, por outro lado, está apenas sete pontos acima da zona de rebaixamento

Após a pausa de inverno, o clube de Berlim conseguiu vencer apenas duas das quatorze partidas disputadas. “Por isso, não temos a confiança de que possamos continuar no mesmo ritmo”, esclarece o diretor-geral Horst Heldt. “Estou feliz que Marie-Louise tenha concordado em assumir essa função interinamente. Antes de se tornar, como previsto, a treinadora principal da equipe feminina profissional no verão.”

Eta tornou-se, em novembro de 2023, a primeira mulher a ocupar o cargo de treinadora assistente na Bundesliga. A interina assumirá o banco pela primeira vez na próxima semana, quando o Union Berlin receberá a visita do VfL Wolfsburg.