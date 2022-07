Primeira temporada de Cano no Fluminense tem mais gols que a de Fred

Em seu primeiro ano com a camisa tricolor, o argentino já fez mais gols do que o eterno ídolo fez em 2009

O Fluminense encerrou um dos capítulos mais vitoriosos de sua história com a despedida de Fred, que se aposentou dos gramados após a vitória tricolor sobre o Ceará pelo Brasileirão 2022. E em meio à tristeza pelo adeus a um de seus maiores ídolos, ao menos os tricolores olham para o time atual e seguem vendo alguém capaz de manter o número de gols elevado no time: Germán Cano.

Já foram 26 gols do argentino, considerando todas as competições da atual temporada. Cano briga pela artilharia do Brasileirão e de todo este 2022 dentro do nosso futebol. É quase uma certeza de gols. Quando a camisa tricolor número 14 está em campo, os torcedores já ficam na expectativa de “fazerem o L” – repetindo a forma como o goleador celebra seus feitos.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Evidente que o Fluminense vive um momento diferente ao que marcou a contratação de Fred junto ao Lyon, em 2009. O clube não conta com um investimento dos mais fortes do país, como era o caso naquela ocasião. Fred, vale sempre destacar, também é e seguirá sendo um personagem único na história. Incomparável, praticamente. Ainda assim, os feitos de Germán Cano chamam a atenção e, claro, motivam comparações em relação a número de gols marcados.

Marcelo Gonçalves/Fluminense

Na primeira temporada de Fred no Fluminense, a de 2009, o atacante marcou 22 gols. Portanto, esta primeira campanha de Cano no comando do ataque tricolor já rendeu mais bolas nas redes.

E no geral?

Mais artigos abaixo

A temporada mais artilheira de Fred pelo Fluminense foi a de 2011, quando o ídolo do Flu anotou 34 gols em 43 partidas. Uma média de 0.79 tentos por jogo. Germán Cano ainda está longe desta melhor marca de Fred, tendo já feito 43 jogos.

De qualquer maneira, ter um dos melhores artilheiros do país ajuda a remediar um pouco da saudade que os torcedores do Fluminense já sentem de um de seus maiores ídolos.