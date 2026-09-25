O Manchester City respondeu, oficialmente, aos relatos que davam conta de sua condenação em 114 das 115 acusações relativas à violação dos regulamentos financeiros da Premier League inglesa, afirmando que os procedimentos ainda estão em andamento e que uma série de arquivos importantes do caso ainda não foi definida.

Um porta-voz do Manchester City afirmou, de acordo com o que foi noticiado pela imprensa britânica: "O processo da Premier League ainda está em curso, com aspectos importantes que não foram resolvidos e que estão sob total sigilo", ressaltando que a posição do clube continua de acordo com o comunicado que emitiu em fevereiro de 2023.

O clube esclareceu que cumpriu os procedimentos relativos ao caso ao longo dos últimos oito anos, com base no entendimento de que o conselho de administração da Premier League e sua direção executiva desempenhariam seu papel como órgão regulador independente, íntegro e justo, longe de qualquer influência externa.

A resposta oficial do Manchester City chega após relatos que falaram sobre a comissão independente que analisa o caso ter chegado à condenação do clube na maioria das acusações a ele dirigidas, as quais dizem respeito a alegações de violação das regras financeiras da Premier League inglesa.

Até o momento, não foram definidas as punições que podem resultar do caso, num momento em que o Manchester City afirma que os procedimentos não terminaram e que aspectos essenciais do arquivo ainda estão em análise, o que significa que a posição final do clube ainda não foi definida.