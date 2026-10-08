Abdoulaye Sow, secretário-geral da Federação Senegalesa de Futebol, demonstrou confiança após o encerramento da audiência realizada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na cidade de Lausanne, na Suíça, nesta quinta-feira, com a presença das partes envolvidas no litígio sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025.

Sow, que foi um dos representantes do Senegal na audiência, explicou que a frente de defesa apresentou todos os seus argumentos durante a sessão, destacando que o lado senegalês defendeu sua posição de maneira satisfatória.

Em declarações à imprensa diante da sede do tribunal arbitral, publicadas pela rede francesa RMC, Sow afirmou: "O que podemos dizer é que nossos advogados apresentaram nossa defesa, expuseram todas as nossas observações e foram ouvidos pela comissão de arbitragem".

E acrescentou: "Agora, cabe ao CAS emitir sua decisão nos próximos dias ou semanas".

O dirigente senegalês ressaltou que os detalhes do que foi tratado dentro da sessão não podem ser revelados, em razão do sigilo das deliberações, afirmando: "Não posso dizer o que de fato aconteceu, pois isso está sujeito ao sigilo das deliberações. Mas posso garantir que o Senegal defendeu sua posição de maneira satisfatória".

Por outro lado, os representantes do lado marroquino não concederam qualquer declaração após o fim da sessão.

Vale lembrar que as partes envolvidas no caso, sejam Marrocos, Senegal ou a CAF, estão obrigadas a não revelar os detalhes das sustentações realizadas durante a sessão de hoje, enquanto aguardam a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte sobre o litígio relativo à final da Copa Africana de Nações de 2025.

Espera-se que a comissão de arbitragem, composta por 3 árbitros, emita sua decisão nos próximos dias ou semanas, para determinar o destino do recurso senegalês contra a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) relativa à final do torneio.

A seleção do Senegal havia vencido Marrocos por 1 a 0 na final do torneio, disputada em janeiro passado, mas a CAF emitiu posteriormente uma decisão transferindo o título para Marrocos, sob a alegação da retirada dos jogadores do Senegal, em protesto contra a decisão do árbitro congolês Jean Jacques Ndala de marcar um pênalti a favor de Marrocos.