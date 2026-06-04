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AMSTERDAM - (Top Row LR) Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen, Micky van de Ven of the Netherlands, Denzel Dumfries of the Netherlands, Virgil van Dijk of the Netherlands, Jan Paul van Hecke of the Netherlands, Cody Gakpo of the Netherlands (Front row LR) Kees Smit of the Netherlands, Teun Koopmeiners of the Netherlands, Tijjani Reijnders of the Netherlands, Donyell Malen of the Netherlands, Ryan Gravenberch of the Netherlands during the friendly international match, Länderspiel, Nationalmannschaft between the Netherlands and Norway at the Johan Cruijff ArenA on March 27, 2026 in Amsterdam, the Netherlands. MAURICE VAN STEEN ANP International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft 2025-2026 xVIxANPxSportx xMauricexvanxSteenxIVx 554938922 originalFilename: 554938922.jpg OranjeImago
Rian Rosendaal

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Primeira oferta pelo jogador da seleção holandesa foi recusada; valor da transferência ultrapassa os 80 milhões de euros

Mercado da bola
Tottenham
J. van Hecke

A primeira oferta do Tottenham Hotspur por Jan Paul van Hecke foi rejeitada pelo Brighton & Hove Albion, segundo noticiou a BBC nesta quinta-feira. O time de meio de tabela da Premier League exige mais de 80 milhões de euros pelo jogador da seleção holandesa.

Não se sabe qual era o valor que o Tottenham pretendia pagar inicialmente por Van Hecke, que ainda tem contrato com o Brighton por mais de um ano. O Transfermarkt avalia o holandês em 45 milhões de euros, mas o valor de transferência desejado parece ser bem mais alto.

O Brighton tenta tirar o máximo proveito de Van Hecke, que na quarta-feira perdeu por 0 a 1 com a seleção holandesa no jogo de despedida contra a Argélia. No passado, jogadores como Moisés Caicedo, João Pedro e Marc Cucurella foram vendidos por valores elevados.

Caso Van Hecke assine com o Tottenham, isso significará uma reunião com Roberto De Zerbi. O zagueiro central trabalhou com o técnico italiano no Brighton entre 2022 e 2024.

Sob o comando dele, Van Hecke fez sua estreia pelo Brighton em 2022. Na segunda temporada juntos, Van Hecke conquistou a vaga de titular, status que manteve desde então, mesmo após a saída do entusiasmado técnico.

Agora, Van Hecke dá a entender que está de olho em uma transferência do Brighton, clube no qual se tornou jogador da seleção holandesa e também conquistou uma vaga na convocação para a Copa do Mundo. Até o momento, ele soma onze partidas pela seleção.

O jornalista David Ornstein, do The Athletic, já conseguiu esclarecer a situação. “Van Hecke tem uma relação próxima com De Zerbi e, até o momento, o zagueiro não demonstrou nenhum interesse em renovar seu contrato com o Brighton. Junto com seu compatriota Bart Verbruggen e Carlos Baleba, ele é um candidato a uma grande venda neste verão.”

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