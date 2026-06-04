A primeira oferta do Tottenham Hotspur por Jan Paul van Hecke foi rejeitada pelo Brighton & Hove Albion, segundo noticiou a BBC nesta quinta-feira. O time de meio de tabela da Premier League exige mais de 80 milhões de euros pelo jogador da seleção holandesa.

Não se sabe qual era o valor que o Tottenham pretendia pagar inicialmente por Van Hecke, que ainda tem contrato com o Brighton por mais de um ano. O Transfermarkt avalia o holandês em 45 milhões de euros, mas o valor de transferência desejado parece ser bem mais alto.

O Brighton tenta tirar o máximo proveito de Van Hecke, que na quarta-feira perdeu por 0 a 1 com a seleção holandesa no jogo de despedida contra a Argélia. No passado, jogadores como Moisés Caicedo, João Pedro e Marc Cucurella foram vendidos por valores elevados.

Caso Van Hecke assine com o Tottenham, isso significará uma reunião com Roberto De Zerbi. O zagueiro central trabalhou com o técnico italiano no Brighton entre 2022 e 2024.

Sob o comando dele, Van Hecke fez sua estreia pelo Brighton em 2022. Na segunda temporada juntos, Van Hecke conquistou a vaga de titular, status que manteve desde então, mesmo após a saída do entusiasmado técnico.

Agora, Van Hecke dá a entender que está de olho em uma transferência do Brighton, clube no qual se tornou jogador da seleção holandesa e também conquistou uma vaga na convocação para a Copa do Mundo. Até o momento, ele soma onze partidas pela seleção.

O jornalista David Ornstein, do The Athletic, já conseguiu esclarecer a situação. “Van Hecke tem uma relação próxima com De Zerbi e, até o momento, o zagueiro não demonstrou nenhum interesse em renovar seu contrato com o Brighton. Junto com seu compatriota Bart Verbruggen e Carlos Baleba, ele é um candidato a uma grande venda neste verão.”