Primeira novidade do ano: Internacional apresenta uniforme para 2020

Com novo fornecedor esportivo, Colorado anuncia que produtos estarão à venda a partir de 6 de janeiro

O aproveitou o primeiro dia de 2020 para anunciar em suas redes sociais os uniformes para a temporada 2020, confeccionados pela Adidas. O assinou um vínculo de três anos com o fornecedor esportivo.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado do primeiro uniforme da temporada. Temos certeza de que a retomada da parceria entre Inter e adidas será tão marcante na história do clube quanto a primeira", disse o presidente Marcelo Medeiros.

A camisa principal da equipe vem com elementos inspirados na história do clube. O uniforme vermelho tem gola redonda branca, com as três listras tradicionais da Adidas também em branco.

De acordo com o Internacional, os novos uniformes estarão à venda a partir do dia 6 de janeiro, e há também a previsão de lançamento de um terceiro uniforme, com data ainda a ser divulgada.