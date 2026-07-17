Primeira negociação do verão... Ronaldo leva Samo Costa para o Al-Nassr por uma quantia modesta

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, foi o protagonista da primeira contratação do clube na próxima janela de transferências de verão.

O jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou, em um tuíte publicado em sua conta pessoal no site “X”, que o Al-Nassr iniciou negociações com o Real Mallorca para contratar o meio-campista português Samu Costa.

O jornal saudita “Okaz” informou que o Al-Nassr já chegou a um acordo para contratar o meio-campista português por 9 milhões de euros, a serem pagos em duas parcelas, o que é considerado um valor modesto.

O jornal saudita atribuiu o mérito dessa negociação ao astro português Cristiano Ronaldo, afirmando que o Al-Nassr fechou o acordo depois que “O Don” se envolveu pessoalmente no processo de negociação.

Foi outro português, Simão Coutinho, diretor esportivo do Al-Nassr, quem deu início à negociação no começo deste verão, após uma viagem à capital espanhola, Madri, onde negociou com o jogador, antes de se deslocar ao Real Mallorca após obter o consentimento deste.

Espera-se que a transação seja anunciada oficialmente nas próximas horas, após a finalização de todos os detalhes contratuais.

Caso a transferência seja concretizada, Costa será a primeira contratação do Al-Nasr nesta janela de transferências de verão, já que o clube ainda não contratou nenhum jogador devido à crise financeira que vem enfrentando.

Samo Costa possui uma trajetória notável, passada em grande parte na Espanha, onde jogou pelo Almería entre 2020 e 2023, antes de se transferir para o Real Mallorca, clube pelo qual joga até o momento.

No âmbito internacional, Costa iniciou sua trajetória na seleção de Portugal ao lado de Cristiano Ronaldo em outubro de 2024, mas disputou apenas sete partidas com ele.

O jogador de 25 anos foi convocado para representar a Portugal na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, mas participou de apenas uma partida, entrando como reserva por 20 minutos, durante o empate sem gols com a Colômbia na terceira rodada da fase de grupos.