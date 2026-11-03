O clube saudita Al-Nassr iniciou suas tratativas oficiais a respeito da crise que marcou sua partida contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

A Confederação Asiática de Futebol havia anunciado, na semana passada, o adiamento da partida entre Al-Nassr e Al-Wasl, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia Elite, devido à impossibilidade do clube emiratense de chegar ao Reino da Arábia Saudita.

O adiamento gerou uma onda de indignação no meio futebolístico saudita, a ponto de a Federação Saudita de Futebol emitir um comunicado no qual afirmou que todas as condições estavam preparadas para receber a delegação do Al-Wasl de forma normal.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Nassr enviou um ofício à Confederação Asiática de Futebol, no qual solicitou esclarecimentos sobre os motivos do adiamento da partida.

O clube saudita anexou ao ofício todos os documentos que comprovam a disponibilização das autorizações de pouso e das aprovações oficiais necessárias para receber a equipe emiratense.

O Al-Nassr também incluiu em seu dossiê o número do voo do avião particular enviado pelo clube Al-Wasl, antes de este mudar sua decisão quanto à viagem para Riad.

O "Al-Alami" pretende seguir adiante com todos os procedimentos legais disponíveis, a fim de proteger os direitos do clube e obter os pontos da partida, em coordenação com a Federação Saudita de Futebol.

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a sétima posição no grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite, com 6 pontos, obtidos em duas vitórias e uma derrota, restando-lhe ainda a partida adiada contra o Al-Wasl.