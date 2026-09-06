O filho da lenda do futebol holandês Ronald Koeman revelou, após o 2 a 2 do Telstar contra o SC Cambuur-Leeuwarden, que é o cobrador de pênaltis número 1 de sua equipe.

O clube de Koeman já parecia um derrotado certo depois de ter de atuar com um jogador a menos desde o minuto 22, após uma expulsão, e de sofrer dois gols nos 15 minutos após o intervalo.

Mas então apareceu Koeman: ele marcou o gol que diminuiu a desvantagem aos 63 minutos, e foi para a cobrança do possível empate já nos acréscimos. As tentativas dos adversários de irritá-lo acabaram não surtindo efeito diante de sua frieza.

"Você sabe como isso funciona. Eles começam a falar com você", disse Koeman Júnior, referindo-se ao goleiro do Cambuur, Thijs Jansen, e a Sami Bouhoudane. "Mas você não me tira do sério, cara. Você só precisa tirar um momento para si mesmo e se concentrar. Antes, não teríamos ficado satisfeitos com um ponto, mas aqui temos mesmo de nos contentar com isso."

No 11º (!) minuto dos acréscimos, o goleiro converteu o gol de empate.

Koeman já havia marcado na temporada passada

Esses não foram seus únicos gols na Eredivisie. Já na temporada passada, ele mostrou sangue-frio ao marcar para o Telstar, na 89ª minuto, a vitória sobre o FC Volendam na última rodada e, com isso, garantir de vez a permanência na divisão.

Questionado se ele era oficialmente a primeira opção do Telstar nas cobranças de pênalti, Koeman respondeu com confiança: "Vocês viram isso, não foi? Eu bato pênaltis bem e confio nisso. Não tive dúvidas. Duas vezes no mesmo canto, sim. Talvez eu devesse mudar isso."

Após quatro jogos, o clube de IJmuiden, na Holanda do Norte, soma quatro pontos e ocupa a 12ª colocação. Para o adversário Cambuur-Leeuwarden, o 2 a 2 foi o primeiro ponto conquistado na temporada.



