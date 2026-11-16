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A seleção alemã fez uma exibição ofensiva excepcional diante da Holanda e venceu por cinco gols a zero.

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O resultado veio no confronto entre as duas seleções, na noite desta segunda-feira, no Estádio Olímpico, na capital Berlim, pela sexta e última rodada do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA.

Esta é a primeira derrota do espanhol Xavi Hernández, técnico da Holanda, no comando da seleção holandesa.

Com o resultado, a Alemanha assumiu a liderança do grupo com 11 pontos, à frente da vice-líder Holanda no saldo de gols, enquanto a Grécia aparece em terceiro lugar com a mesma pontuação.

A seleção alemã dominou as ações da partida, aproveitando a clara superioridade na movimentação ofensiva e a velocidade na transição com a bola, além da grande eficiência diante do gol, e transformou o jogo em um verdadeiro pesadelo para a Holanda, que não conseguiu conter o ímpeto ofensivo dos donos da casa.

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Os gols alemães começaram a sair aos 41 minutos, quando Derry Scherhant abriu o placar. Ele arrancou pelo lado esquerdo, invadiu a área e soltou um chute forte que morreu no ângulo, marcando seu primeiro gol com a camisa da seleção alemã.

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No início do segundo tempo, os donos da casa mantiveram a pressão ofensiva, e Florian Wirtz ampliou aos 60 minutos, com uma bomba de pé esquerdo de fora da área, sem chances para o goleiro Bart Verbruggen.

A Alemanha não demorou a marcar o terceiro: o zagueiro Nico Schlotterbeck subiu para um cruzamento preciso e testou para o fundo da rede aos 65 minutos, em meio a uma evidente desorganização da defesa holandesa.

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Wirtz voltou a confirmar sua grande atuação na partida ao marcar seu segundo gol pessoal e o quarto da seleção aos 71 minutos, aproveitando um passe dentro da área. Assim, a Alemanha seguiu ampliando a vantagem e deixou o adversário diante de uma missão praticamente impossível.

A goleada alemã foi completada aos 77 minutos por Brajan Gruda, que aproveitou o rebote na trave após finalização de Derry Scherhant e mandou para dentro com um chute forte, confirmando a superioridade esmagadora dos donos da casa.

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No mesmo grupo, a Grécia conquistou uma vitória difícil sobre a Sérvia por 1 a 0, com gol de Georgios Masouras aos 69 minutos.

Com isso, a Grécia chegou a 11 pontos, na terceira colocação do grupo, após conquistar sua terceira vitória em 6 jogos, enquanto a Sérvia encerrou sua participação na última posição, sem pontos.