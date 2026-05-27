Primeira contratação? Maresca quer levar jogador de 120 milhões de euros para o Manchester City

Enzo Maresca quer contratar Enzo Fernández para o Manchester City, segundo informa a confiável Sky Sports. O argentino é visto por Maresca como um jogador que o Manchester City não possui atualmente em seu elenco.

Maresca vai suceder Pep Guardiola como técnico do The Citizens na próxima temporada. O italiano ainda estava no comando do Chelsea no início da temporada.

Ele teria mantido conversas com o Manchester City sobre uma possível contratação, o que levou o Chelsea a decidir dispensá-lo em 1º de janeiro.

Agora, Maresca assumirá de fato o cargo como sucessor de Guardiola, mas quer levar alguém de sua época em Londres para o Etihad Stadium.

O técnico de 48 anos vê Fernández como o homem ideal para reforçar o meio-campo. O argentino tem contrato até meados de 2032 em Stamford Bridge, o que o tornará uma opção extremamente cara.

De acordo com o Transfermarkt, Fernández vale 90 milhões de euros. Há três anos, o Chelsea pagou 120 milhões de euros ao Benfica por seus serviços.

Desde sua chegada, ele disputou 169 partidas pelos Blues. Nelas, marcou 31 gols e deu 30 assistências. Além do Chelsea, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain também estão interessados nele.