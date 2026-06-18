Reportagens da imprensa revelaram o valor que o Al-Ahli, da Arábia Saudita, pagará para contratar o gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, zagueiro do Tromsø, da Noruega, durante a próxima janela de transferências de verão.

Reportagens da imprensa já haviam confirmado, anteriormente, que o Al-Ahli havia conseguido, de fato, contratar Kinteh de forma definitiva, após uma acirrada disputa com alguns clubes europeus, como o Colônia, da Alemanha, o Strasbourg, da França, e o Club Brugge, da Bélgica.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o zagueiro gambiano já assinou o contrato de transferência para o Al-Ahli por um período de cinco anos, com validade até 2031.

O jornal esclareceu que Kinteh se juntará ao Al-Ahli por 7 milhões de euros, valor que o clube saudita pagará ao seu homólogo norueguês em várias parcelas.

Com isso, o jogador de 19 anos se tornou a primeira contratação do Al-Ahli na próxima janela de transferências de verão, com expectativas de que mais contratações sejam concretizadas, especialmente diante da iminente saída do meio-campista marfinense Frank Kessié.

Kinteh é considerado um dos maiores talentos jovens dos campos europeus, tendo até mesmo recebido o prêmio de melhor jogador revelação da liga norueguesa em maio passado.