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Ahmed Mansy

Traduzido por

Primeira aparição oficial: Somerville ao lado de Benzema na estreia do Al-Hilal

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
C. Summerville
K. Benzema
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Países Baixos
França
Itália

O ponta holandês chegou por uma transferência recorde: mas será que vai dar certo?

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, decidiu conceder ao atacante holandês Cresencio Summerville sua primeira aparição pelo "Chefão", na estreia do time no Campeonato Roshn Saudita.

O Al-Hilal recebe o Al-Fayha, recém-promovido ao Campeonato Roshn, na noite desta sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riad, pela primeira rodada da competição.

Inzaghi escalou Summerville como titular pela primeira vez, após a contratação dele junto ao West Ham United durante a atual janela de transferências de verão, em uma negociação que atingiu o valor de 80 milhões de euros, segundo relatos da imprensa.

O atacante holandês jogará no lugar do lesionado Salem Al-Dawsari, ao lado do outro ponta, o brasileiro Malcom, além do atacante francês Karim Benzema, em um trio ofensivo que parece extremamente forte.

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Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
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Al-Faisaly
AFS

Summerville não será o único recém-chegado na escalação titular, já que também jogará o lateral-direito Mohammed Mahzari, que o Al-Hilal contratou junto ao Al-Taawoun durante a atual janela de transferências de verão.

Mahzari se juntará ao quarteto defensivo formado por Moteb Al-Harbi como lateral-esquerdo, além do senegalês Kalidou Koulibaly e Ali Lajami no miolo, diante da ausência de Hassan Tambakti por lesão.

Já o meio-campo permanece sem qualquer alteração em relação à temporada passada, com o treinador italiano contando com Mohammed Kanno, o português Ruben Neves e o sérvio Sergej Milinkovic-Savic.

O Al-Hilal entra na nova temporada em busca de recuperar o título do Campeonato, que faltou em suas prateleiras nas duas últimas temporadas, enquanto o Al-Fayha busca surpreender e conquistar seu primeiro ponto em sua estreia na competição.

A escalação do Al-Hilal ficou da seguinte forma:

  • Goleiro: Yassine Bounou
  • Defesa: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Moteb Al-Harbi
  • Meio-campo: Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Mohammed Kanno
  • Ataque: Malcom - Karim Benzema - Cresencio Summerville
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