José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista de convocados de sua equipe para o confronto contra o Rayo Vallecano, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, e a relação teve o retorno do zagueiro Raúl Asencio após um período afastado por mais de um mês devido a lesão.

Asencio voltou à lista do Real Madrid depois de cerca de um mês e meio de ausência, após se recuperar da lesão muscular que sofreu no músculo reto femoral, antes de sofrer uma nova recaída na tíbia.

O zagueiro espanhol ainda não disputou nenhuma partida sob o comando de Mourinho, mas seu retorno aos treinos coletivos nos últimos dias, e sua participação normal nas sessões de treino que antecederam o duelo contra o Rayo Vallecano, deram a ele o sinal verde para integrar a lista da partida.

O retorno de Asencio chega em um momento importante para Mourinho, que terá uma opção adicional para a zaga, diante da sobrecarga de jogos e da sequência de confrontos do Campeonato Espanhol no meio de semana.

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Verão conturbado

O retorno de Asencio encerra um capítulo de verão marcado por muitos acontecimentos para o jovem zagueiro do Real Madrid, depois de ter estado perto de deixar o clube antes de a lesão interromper qualquer movimentação sobre seu futuro.

No âmbito judicial, Asencio soube há poucos dias de sua absolvição no caso relacionado ao vídeo em que estava envolvido, mas, ao mesmo tempo, foi condenado por dirigir sob efeito de álcool na ilha de Gran Canaria durante o último mês de agosto.

Mourinho já havia expressado anteriormente sua irritação com o comportamento de Asencio, e disse: "Um jogador do Real Madrid continua sendo um jogador do Real Madrid durante as 24 horas do dia. O que você faz fora do clube pode prejudicar sua reputação e a reputação do clube, e eu não estou feliz".

Agora, após recuperar sua condição física, o foco de Asencio volta ao futebol, com o desejo de se afirmar e conquistar uma oportunidade no Real Madrid sob o comando de Mourinho.

Por outro lado, seguem ausentes da lista do Real Madrid para a partida o trio Éder Militão, Ferland Mendy e Rodrygo.

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Lista do Real Madrid

Goleiros: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Defesa: Asencio, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries.

Meio-campo: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.

Ataque: Vinícius, Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz, Diomandé.