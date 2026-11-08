Ali Maher, novo treinador da seleção do Egito, abriu o coração para falar dos bastidores de sua chegada ao comando dos Faraós, revelando suas ambições para a próxima etapa, sua posição em relação à antiga comissão técnica liderada por Hossam Hassan, além de sua visão sobre Mohamed Salah e seu papel na seleção, e o futebol que pretende apresentar no período que se inicia.

A seleção do Egito se prepara para disputar dois confrontos contra o Malawi nos dias 13 e 17 de novembro, pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, no primeiro teste oficial da nova comissão técnica comandada por Ali Maher.

Maher disse, em declarações ao canal "ON Sport": "É direito de qualquer treinador egípcio assumir o comando da seleção dos Faraós, e agradeço a Hossam e Ibrahim Hassan pelo que ofereceram à seleção. Sempre me solidarizo com o homem batalhador em qualquer área. Nós nos cansamos, nos esforçamos e trabalhamos, e cada um caiu e se levantou muitas vezes, mas já está acostumado a isso. Desejo que todos se unam em torno da seleção do Egito".

O novo treinador falou sobre Mohamed Salah, afirmando: "Tenho jogadores de destaque, e entre eles o melhor jogador da história do Egito, Mohamed Salah. Ele é uma grande marca, e todos nós temos orgulho dele, além de ser um exemplo para todos os jogadores. Temos um grupo diferenciado de profissionais que atuam no exterior, ao lado dos jogadores locais, e dispomos de elementos do mais alto nível".

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Sobre os bastidores de seu acordo com a federação de futebol para assumir a responsabilidade, esclareceu: "O engenheiro Hany Abu Rida e os dirigentes da federação de futebol são pessoas respeitáveis, que querem oferecer algo ao país e têm uma visão clara. A reunião do acordo transcorreu com muita facilidade".

Quanto às escolhas da comissão auxiliar, Maher disse: "Fiz questão de escolher pessoas capazes de dar o melhor de si nos cargos que ocupam. Todos os que escolhi assumem a responsabilidade, gostam de trabalhar e têm um desejo verdadeiro de oferecer algo ao Egito".

Ele ressaltou que suas convicções não incluem a existência de um cargo de diretor da seleção, acrescentando: "Este país merece que nos cansemos por ele, e, se Deus quiser, conseguiremos apresentar algo diferente".

Ali Maher encerrou suas declarações dirigindo uma mensagem à torcida egípcia, afirmando: "Desejo que todos se unam em torno da seleção e que os jogadores sintam o apoio e o amor. Se Deus quiser, seremos uma seleção forte, que apresenta um futebol atraente e se caracteriza pela ferocidade no ataque e na defesa".