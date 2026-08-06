Primeira aparição após a Copa do Mundo: quando Ivan Toney retorna aos treinos do Al Ahli?

Relatos da imprensa revelaram a data de retorno do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, aos treinos da equipe, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027.

O jornal saudita "Al-Yaum" afirmou que Toney aparecerá nos treinos do Al-Ahli no próximo sábado, após o término do período de descanso que recebeu, na sequência de sua participação com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O atacante inglês encerrou sua trajetória com os Três Leões no Mundial no último dia 18 de julho, quando atuou como titular na vitória por 6 a 4 sobre a França, na partida de decisão de terceiro e quarto lugares.

Desde então, Toney tirou suas férias de verão, ficando ausente do estágio de pré-temporada do Al-Ahli no exterior, realizado na Áustria e em Portugal durante o último mês de julho, e a ausência se estendeu mesmo após o retorno a Jidá.

Toney encontrará diversas mudanças no clube, começando pela saída do ex-presidente Khaled Al-Ghamdi e do técnico alemão Matthias Jaissle, com a chegada do holandês Marino Pusic para comandar a equipe em seu lugar.

Além disso, ocorreram várias mudanças no elenco, como as saídas do marfinense Franck Kessié e do argelino Riyad Mahrez, e a contratação do armênio Andrey Spertsyan e do português Francisco Trincão.

Toney, porém, buscará dar continuidade aos seus sucessos com a equipe, que se estenderam ao longo de duas temporadas desde sua transferência para o clube no verão de 2024, vindo do Brentford.

O atacante inglês foi um dos principais protagonistas na jornada do Al-Ahli rumo à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas vezes, pela primeira vez na história do clube, além da Supercopa Saudita após uma ausência de 9 anos completos.

Vale lembrar que o Al-Ahli iniciará oficialmente a nova temporada no dia 13 de agosto deste ano, quando enfrentará o Al-Diriyah, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.