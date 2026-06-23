Previsão do jogo Senegal x Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Senegal x Iraque: Detalhes da partida

Copa do Mundo - I Toronto Stadium

O jogo entre Senegal e Iraque terá início no dia 26 de junho de 2026, às 19h (GMT) e às 15h (EST).

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Senegal x Iraque: Contexto da partida

O próximo confronto em Ontário tem enormes implicações, já que ambas as seleções do Grupo I buscam salvar suas campanhas após derrotas muito acirradas na 2ª rodada. Após uma segunda rodada de jogos que perturbou gravemente a dinâmica do grupo — com o Senegal lutando bravamente, mas acabando por não conseguir a vitória em um jogo emocionante e exaustivo contra a Noruega, que terminou em 3 a 2, e o Iraque ficando frustrado após uma dura derrota por 3 a 0 para uma seleção francesa implacável —, a margem para erros no Estádio de Toronto (BMO Field) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções viajam para o Canadá cientes de que a adaptabilidade tática e a rápida recuperação física após esses confrontos exaustivos ditarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico do Senegal, Pape Thiaw, deve garantir que sua equipe recupere o foco defensivo e a eficiência na finalização, utilizando sua disciplina tática rigorosa para garantir o controle da segunda vaga de classificação do grupo. Os Leões de Teranga contarão com seus principais pontos de referência no ataque dinâmico e com jogadas perigosas de transição para ditar o ritmo, dominar as áreas centrais e desmontar uma defesa asiática altamente disciplinada. Do outro lado está uma seleção do Iraque estruturalmente sólida e determinada, comandada por Graham Arnold. Com um elenco repleto de jogadores com excelente preparo físico e um espírito operacional destemido, os Leões da Mesopotâmia possuem um esquema de jogo obstinado e uma vantagem letal no contra-ataque, que se destaca quando é exigida disciplina impecável sob pressão máxima.

Realizado no moderno Estádio de Toronto, este confronto será uma partida complexa de xadrez, repleta de ajustes táticos. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de cometer mais uma falha defensiva nas transições, tornando a comunicação no meio-campo e o acompanhamento vertical rápido os elementos decisivos. O Senegal encarará esta partida como a plataforma ideal para se estabilizar e garantir a classificação automática sob a liderança firme de Thiaw, enquanto o Iraque entra em campo ansioso para transformar seu espírito destemido em arma, eliminar os erros defensivos da segunda rodada e conquistar um resultado vital com o máximo de pontos para ultrapassar seus adversários. Com as permutações do grupo se definindo, a importância crucial de garantir sua vaga nas oitavas de final dominará a abordagem tática desde o apito inicial.

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Como as duas seleções se saíram na segunda rodada?

Noruega 3–2 Senegal

A seleção de Thiaw sofreu com falhas defensivas, já que um ataque preciso da Noruega a forçou a engolir uma dura derrota por 3 a 2. Buscando se afirmar no grupo, os Leões de Teranga começaram a partida em busca de estabilidade defensiva, mas tiveram dificuldades para manter sua organização estrutural diante de uma pressão europeia fluida.

A organização do Senegal foi desestruturada no final do primeiro tempo por um doloroso gol de abertura de Marcus Holmgren Pedersen, aos 43 minutos, o que deu impulso ao adversário. Os jogadores de Thiaw contaram com uma sólida base física para reagir rapidamente após o intervalo, mas dois gols em rápida sucessão de Erling Haaland, aos 48 e 58 minutos, abriram uma grande vantagem no placar. Apesar de uma reação animada liderada por Ismaïla Sarr — que marcou gols precisos aos 53 minutos e já nos acréscimos do segundo tempo (90+3') —, o Senegal não conseguiu desmontar completamente a defesa norueguesa antes do apito final, o que os deixou na necessidade de defender sua classificação na última rodada.

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França 3 x 0 Iraque

Os jogadores de Arnold tiveram uma atuação profundamente frustrante no Philadelphia Stadium, não conseguindo manter o gol invicto enquanto uma França dominante os superava com facilidade, conquistando uma vitória certeira por 3 a 0. A Seleção do Irã perdeu o controle do placar quase instantaneamente, com suas linhas defensivas sendo rompidas logo no início, quando o craque Kylian Mbappé balançou as redes com um chute certeiro aos 14 minutos.

Seu esquema defensivo enfrentou um obstáculo ainda mais difícil logo após o intervalo. A rígida organização estrutural da França assumiu o controle total, permitindo que Mbappé marcasse seu segundo gol aos 54 minutos, antes de Ousmane Dembélé dar o golpe final com um gol certeiro aos 66 minutos. Diante de uma difícil tarefa no segundo tempo, o meio-campo do Iraque teve dificuldades para bloquear as rotas de transição ou neutralizar os craques do meio-campo. A equipe de Arnold foi forçada a passar os minutos restantes em uma formação defensiva recuada, saindo de mãos vazias e transformando a terceira rodada em um jogo que precisa ser vencido a todo custo para manter viva sua trajetória na Copa do Mundo.

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Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Senegal (Pape Thiaw)

Thiaw não precisa abandonar o esquema ofensivo corajoso e de alto ritmo que permitiu aos Leões de Teranga parecerem tão ameaçadores em alguns momentos durante o torneio. O movimento vertical, as rotações rápidas pelas laterais e a excelência nas transições, impulsionadas por opções de ataque fluidas, provam que o Senegal possui o conjunto de ferramentas táticas necessário para controlar as partidas no cenário mundial.

No entanto, Thiaw deve garantir que sua equipe mantenha total concentração defensiva contra times que retêm a posse de bola com eficiência. Na partida anterior, a formação ofensiva agressiva do Senegal ocasionalmente deixou grandes espaços expostos quando os laterais avançavam profundamente para o terço final do campo, levando à difícil derrota por 3 a 2. Contra uma seleção do Iraque que se baseia em um imponente pedigree físico e atlético sob o comando de Arnold, perder a posse de bola de forma descuidada durante as transições será fatal. O principal ajuste de Thiaw deve se concentrar em seu pivô no meio-campo defensivo — exigindo, especificamente, uma rígida consciência posicional de seus meio-campistas de contenção para bloquear os meios-espaços centrais e impedir que os contra-atacantes asiáticos isolem seus zagueiros centrais.

Iraque (Graham Arnold)

Arnold não precisa desmantelar completamente o modelo pragmático que tem definido suas equipes, mas a terceira rodada exige um reajuste ofensivo preciso na forma como a equipe controla e avança com a bola, após a dura derrota por 3 a 0 para a França. A estrutura defensiva central e a presença física no meio-campo continuam sendo trunfos confiáveis, mas os Leões da Mesopotâmia precisam estabelecer uma urgência muito maior no ataque, sem perder a disciplina estrutural.

Contra o bloqueio alto e agressivo do Senegal, permanecer inteiramente na horizontal ou circular a posse de bola muito lentamente no terço central levará a um cansaço insustentável e a linhas de ataque previsíveis. O ajuste tático de Arnold deve se concentrar em seu meio-campo, instruindo os líderes experientes da linha de meio-campo a avançar a bola com muito mais velocidade vertical ao recuperar a posse. Quando o Iraque avançar, deverá explorar agressivamente os canais laterais deixados vagos pelos laterais senegaleses que avançam. Utilizar as investidas explosivas e diretas dos laterais dinâmicos para esticar a linha defensiva senegalesa será fundamental para desestruturar sua formação compacta. Essa expansão pelas laterais é essencial para liberar espaços valiosos que os principais criadores possam explorar, evitando que o ataque seja completamente sufocado no tráfego central.

Quais são as últimas notícias sobre as equipes antes da 3ª rodada?

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Notícias da seleção do Senegal

O principal desafio de Thiaw ao chegar ao Toronto Stadium é resolver as transições defensivas de seu time, ao mesmo tempo em que gerencia a carga física de suas principais estrelas após uma batalha exaustiva de cinco gols contra a Noruega. Felizmente para os africanos ocidentais, eles saíram da 2ª rodada sem novas preocupações com lesões ou suspensões, deixando Thiaw com um elenco altamente competitivo para escolher.

O Senegal vai se basear em seu comprovado esquema tático 4-3-3. O goleiro Édouard Mendy manterá sua vaga entre os postes, buscando uma proteção significativamente melhor da sua linha defensiva após uma partida difícil. Os zagueiros centrais Moussa Niakhaté e o capitão veterano Kalidou Koulibaly darão continuidade à sua parceria defensiva, ladeados pelos laterais El Hadji Diouf à esquerda e Krépin Diatta à direita.

A disposição do meio-campo permanece inalterada em relação à partida anterior para equilibrar a cobertura defensiva. Idrissa Gueye comandará o meio-campo como principal âncora, ladeado por Lamine Camara e Pape Gueye para garantir intensidade física e estabilidade nas transições. No ataque, o tridente ofensivo continua incrivelmente perigoso. Nicolas Jackson liderará com confiança a linha de frente para ancorar os canais centrais de ataque, ladeado pelo ícone mundial Sadio Mané na ala esquerda e pelo em grande forma Ismaïla Sarr na ala direita, que vem diretamente de uma atuação precisa com dois gols, apesar da derrota apertada da equipe.

Notícias da seleção do Iraque

Arnold enfrenta um intenso quebra-cabeça tático ao preparar sua equipe para se recuperar da pesada derrota por 3 a 0 contra a França. O principal tema em torno dos Leões da Mesopotâmia é restabelecer a confiança defensiva e estabelecer uma fluidez ofensiva muito maior, após terem sido confinados a uma defesa recuada na segunda rodada. No aspecto disciplinar, Arnold recebe um grande impulso, já que o Iraque conta com um elenco totalmente apto, sem nenhuma preocupação com suspensões.

A base estrutural do Iraque girará em torno de uma formação 4-5-1 compacta e fortemente reforçada. Na defesa, os zagueiros centrais Ali Hashim e Zaid Tahseen serão os pilares da linha central, ladeados pelos laterais Merchas Doski na ala esquerda e Hussein Ali na ala direita. O goleiro Ahmed Basil, destaque da equipe, mantém sua vaga no gol, em busca de uma atuação marcante para se recuperar.

O meio-campo buscará lotar os espaços centrais e interromper as linhas de abastecimento pelas laterais do Senegal. Amir Al-Ammari — que acumula um cartão amarelo da partida anterior — será o âncora do meio-campo, ao lado de Zidane Iqbal e Zaid Ismael, para limitar as vias de transição dos africanos. Dando amplitude e recuando agressivamente estarão Ahmed Qasem na ala esquerda e Ibrahim Bayesh na ala direita. No ataque, a linha ofensiva depende fortemente da eficiência em jogadas isoladas; o carismático atacante Aymen Hussein comandará o canal de ataque isolado, exigindo um apoio muito melhor do meio-campo para criar uma ameaça definitiva no terço final do campo.

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Confrontos-chave entre Senegal e Iraque

Ismaïla Sarr x Merchas Doski

Tendo se destacado como um perigoso ponto de referência do ataque de Thiaw, Ismaïla Sarr continua sendo uma ponta de lança altamente enérgica e confiante da linha de frente do Senegal. Sarr atuou com perfeição pela ala direita para liderar a ofensiva criativa contra a Noruega, marcando dois gols em uma exibição espetacular. Para desmontar a formação defensivamente reforçada do Iraque, o papel de Sarr será fundamental; ele deve usar seus movimentos inteligentes, habilidade explosiva no drible e ritmo de trabalho persistente para esticar os laterais adversários, tirar os marcadores de posição e abrir canais vitais no terço final para que ameaças centrais como Nicolas Jackson possam explorar.

A tarefa de pará-lo recai sobre o lateral-esquerdo Merchas Doski, um pilar defensivo essencial da linha de defesa de Arnold. Doski comandou a lateral esquerda na partida anterior do Iraque, tentando manter a linha defensiva unida sob imensa pressão contra a França. Embora a estrutura defensiva do Iraque tenha passado por momentos difíceis e sofrido uma derrota pesada, Doski possui velocidade de recuperação de alto nível e resiliência física para enfrentar atacantes de elite. Ele deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas laterais ao lado do zagueiro central Ali Hashim, garantindo que use seu posicionamento para neutralizar as investidas incisivas de Sarr pelo meio e impedir que o Senegal ganhe impulso logo no início das transições.

Amir Al-Ammari x Idrissa Gueye

Verdadeiro coração e motor dinâmico do meio-campo iraquiano na segunda rodada, Amir Al-Ammari tem a missão de ditar o ritmo da posse de bola e proteger a linha defensiva dos Leões da Mesopotâmia. Al-Ammari atuou intensamente no centro do meio-campo contra a França, tentando dar um impulso físico sob pressão constante. Contra o Senegal, seu principal objetivo será encontrar espaços na construção de jogadas a partir da defesa, distribuir a bola com alta velocidade vertical e alimentar as jogadas pelas laterais dos seus alas. Se Al-Ammari — que precisa ter cuidado após receber um cartão amarelo — tiver tempo e espaço para se virar e encarar a linha do meio-campo, sua distribuição desequilibrará facilmente a pressão do Senegal.

Quem busca interromper esse ritmo fluido de construção de jogadas é o destaque do meio-campo senegalês, o veterano Idrissa Gueye. Ele foi o esteio do meio-campo na segunda rodada, tentando oferecer proteção tática durante uma partida difícil e cheia de gols contra a Noruega. Seu trabalho defensivo sem a posse de bola e sua disciplina nas transições serão postos à prova no Toronto Stadium. Gueye precisa gerenciar agressivamente seu posicionamento ao lado dos parceiros na zaga, Lamine Camara e Pape Gueye, para comprimir o espaço central, pressionar os pontos-chave da construção de jogadas de Al-Ammari e proteger seus zagueiros centrais, garantindo que os asiáticos não dominem completamente o terço central do campo e não encurralem o Senegal em uma formação defensiva insustentável.

Como estão as possibilidades do Grupo I?

Após a segunda rodada de jogos, o Grupo I apresentou uma estrutura altamente dinâmica e competitiva. A França ocupa confortavelmente a liderança com seis pontos e saldo de gols de +5, tendo garantido oficialmente sua vaga nas oitavas de final após uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Iraque.

Isso deixa a Noruega em segundo lugar, com seis pontos e saldo de gols de +4, empatada em pontos com o líder, enquanto o Senegal (zero ponto, saldo de gols de −3) e o Iraque (zero ponto, saldo de gols de −6) permanecem na lanterna da tabela após perderem suas duas primeiras partidas. A partida da 3ª rodada, que será disputada no Toronto Stadium, representa um momento decisivo para ambas as seleções, que lutam para garantir uma vaga como “wild card” ou enfrentam a eliminação imediata antes mesmo do término da fase de grupos.

Se o Senegal vencer

Uma vitória da equipe de Thiaw levaria os Leões de Teranga a três pontos, mantendo instantaneamente suas chances no torneio e garantindo o terceiro lugar no Grupo I. Dependendo do resultado simultâneo da partida entre França e Noruega, uma vitória esmagadora poderia, teoricamente, posicioná-los bem na classificação pelo terceiro lugar como wild card. Por outro lado, esse resultado deixaria o Iraque com zero pontos, tirando-o completamente do torneio sem nenhuma chance de sobrevivência.

Se o Iraque vencer

Caso os jogadores de Arnold garantam os três pontos, isso completaria uma recuperação espetacular na última rodada para a seleção asiática. Chegar a três pontos permitiria ao Iraque ultrapassar o Senegal e garantir o terceiro lugar no Grupo I. Por outro lado, esse cenário deixaria o Senegal com zero pontos e o eliminaria, forçando o Iraque a depender de resultados favoráveis e esmagadores nos outros grupos do torneio apenas para ter uma chance mínima de passar pela classificação por wild card com um saldo de gols fortemente negativo.

O cenário de empate

Um empate em Toronto deixaria o Senegal com um ponto e confirmaria seu terceiro lugar no Grupo I, devido ao saldo de gols superior em relação ao Iraque. Para o Iraque, chegar a um ponto o manteria na última posição da tabela e garantiria a eliminação matemática imediata. Embora o empate evite a derrota imediata do Senegal, terminar em terceiro com apenas um ponto e saldo de gols negativo torna a sobrevivência por meio do wild card altamente incerta e quase impossível em comparação com as faixas mais seguras de três pontos.

Notícias das equipes e escalações

O Senegal é comandado por Pape Thiaw nesta partida. Nenhuma escalação provável, lesões ou suspensões foram confirmadas para os Leões de Teranga antes do início da partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, caso a situação mude.

O Iraque é comandado por Graham Arnold. Assim como no caso do Senegal, não há informações disponíveis no momento sobre escalação, lesões ou suspensões dos Leões da Mesopotâmia. Mais notícias sobre a equipe serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

O Senegal venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, com um empate. Sua última partida terminou em derrota por 3 a 1 para a França na fase de grupos da Copa do Mundo, em 16 de junho. A equipe também empatou em 0 a 0 com a Arábia Saudita e perdeu por 3 a 2 para os Estados Unidos em amistosos pré-torneio. Suas vitórias nessa sequência foram contra a Gâmbia, por 3 a 1, e o Peru, por 2 a 0, ambas em março. O Senegal marcou oito gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Iraque também venceu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 1 para a Noruega na estreia na Copa do Mundo, em 16 de junho, e também perdeu por 2 a 0 para a Venezuela em um amistoso em junho. Suas vitórias foram contra Andorra, por 1 a 0, e contra a Bolívia, por 2 a 1, nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Iraque empatou em 1 a 1 com a Espanha em um amistoso em junho. Nessas cinco partidas, o Iraque marcou cinco gols e sofreu oito.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre o Senegal e o Iraque. Esta partida no Toronto Stadium representará o primeiro encontro registrado entre as duas seleções.

Classificação



