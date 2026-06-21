Previsão do jogo Paraguai x Austrália na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Paraguai x Austrália: Detalhes da partida

Copa do Mundo - D San Francisco Bay Area Stadium

A partida entre Paraguai e Austrália terá início no dia 26 de junho de 2026 às 02h00 GMT e às 21h00 EST do dia 25 de junho de 2026

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Paraguai x Austrália: Contexto da partida

O próximo confronto na Califórnia tem enormes implicações, já que ambas as seleções do Grupo D buscam consolidar ou salvar suas campanhas após partidas extremamente intensas na segunda rodada. Após a segunda rodada de jogos que abalou a dinâmica inicial dos grupos — com os Estados Unidos afirmando domínio total por meio de uma vitória certeira por 2 a 0 sobre a Austrália, garantindo a liderança, e o Paraguai se recuperando com uma vitória dramática por 1 a 0 sobre a Turquia, apesar do cartão vermelho recebido por Miguel Almirón no primeiro tempo —, a margem para erros no San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções seguem para Santa Clara cientes de que a adaptabilidade tática e a rápida recuperação física após esses confrontos exaustivos ditarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da Austrália, Tony Popovic, deve garantir que sua equipe mantenha o foco defensivo e a eficiência precisa, utilizando sua disciplina tática rigorosa para garantir o controle da segunda vaga do grupo. Popovic contará com seus principais pontos de referência dinâmicos no ataque e com jogadas perigosas de transição para ditar o ritmo, dominar as áreas centrais e desmontar uma defesa sul-americana altamente disciplinada e física. Do outro lado está uma seleção paraguaia estruturalmente sólida e desesperada, comandada por Gustavo Alfaro. Com um elenco repleto de jogadores de excelente preparo físico, a La Albirroja possui um esquema obstinado e um contra-ataque letal liderado por Matías Galarza — que marcou o gol decisivo na segunda rodada — e Julio Enciso, que se destaca quando é exigida disciplina impecável sob pressão máxima.

Realizado no moderno San Francisco Bay Area Stadium, este confronto será uma partida de xadrez complexa, repleta de ajustes táticos. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de sofrer outra falha defensiva na transição, tornando a comunicação no meio-campo e o acompanhamento vertical rápido os elementos decisivos. A Austrália encarará esta partida como a plataforma ideal para consolidar seu status de classificada automaticamente sob a liderança firme de Popovic, enquanto o Paraguai entra em campo ansioso para transformar seu espírito destemido em arma, superar a suspensão de Almirón e conquistar um resultado vital com o máximo de pontos para ultrapassar seus adversários. Com as permutações do grupo começando a se cristalizar, a enorme importância de garantir sua vaga nas fases eliminatórias dominará a abordagem tática desde o primeiro apito.

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Como as duas seleções se saíram na 2ª rodada?

Estados Unidos 2–0 Austrália

A equipe de Tony Popovic sofreu com as dificuldades defensivas no Seattle Stadium, já que uma atuação ofensiva precisa dos co-anfitriões a forçou a engolir uma dura derrota por 2 a 0. Buscando se recuperar e se afirmar no grupo, os Socceroos começaram a partida em busca de estabilidade defensiva, mas tiveram dificuldades para criar oportunidades regulares no meio de campo diante de uma pressão fluida dos americanos.

A organização da Austrália foi desestruturada logo no início por um doloroso gol contra aos 11 minutos, que deu todo o ímpeto à equipe da casa. Os jogadores de Popovic contaram com uma espinha dorsal física robusta para bloquear completamente as rotas de transição durante grande parte do primeiro tempo, mas sua organização estrutural cedeu sob pressão pouco antes do intervalo, quando Alex Freeman marcou um gol certeiro aos 43 minutos. Apesar de avançar com mais jogadores e alterar seus esquemas nos minutos finais, a Austrália não conseguiu furar o obstinado bloco americano, o que a deixou na necessidade de defender sua posição no grupo na última rodada.

Turquia 0 x 1 Paraguai

Os jogadores de Gustavo Alfaro deram uma demonstração de pura resiliência, com muita disciplina e autoridade, no San Francisco Bay Area Stadium, mantendo o gol intacto para superar a Turquia com uma vitória vital por 1 a 0. A Albirroja assumiu o controle total do placar quase instantaneamente, abrindo o placar logo aos 2 minutos, quando o meio-campista Matías Galarza balançou as redes com um chute certeiro.

No entanto, seu plano tático impecável enfrentou um grande obstáculo logo antes do intervalo, quando o craque Miguel Almirón foi expulso com cartão vermelho direto nos acréscimos do primeiro tempo. Jogando com um a menos durante todo o segundo tempo, a rígida organização estrutural do Paraguai assumiu o controle total. O esquema defensivo de Alfaro neutralizou perfeitamente ameaças como Arda Güler e Kenan Yıldız, fechando os espaços centrais e restringindo as rotas de transição. A heroica retaguarda de Alfaro conseguiu segurar os minutos restantes para garantir os três pontos, assegurando uma tábua de salvação vital no Grupo D.

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Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

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Austrália (Tony Popovic)

Popovic não precisa abandonar o esquema ofensivo corajoso e de alto ritmo que permitiu aos Socceroos conquistarem um impulso inicial crucial no torneio. Os movimentos verticais, as rotações rápidas pelas laterais e a excelência nas transições, impulsionadas por opções de ataque fluidas, provam que a Austrália possui o conjunto de ferramentas táticas necessário para controlar as partidas no cenário mundial.

No entanto, Popovic deve garantir que sua equipe mantenha total concentração defensiva contra times que retêm a posse de bola com eficiência. Na partida anterior, a formação ofensiva agressiva da Austrália ocasionalmente deixou vastos espaços expostos quando os laterais avançavam profundamente para o terço final do campo, levando a uma dura derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos. Contra uma seleção do Paraguai construída com base em um imponente pedigree físico e atlético, perder a posse de bola de forma descuidada durante as transições será fatal. O principal ajuste de Popovic deve se concentrar no seu pivô do meio-campo defensivo — exigindo, especificamente, uma rígida consciência posicional de seus meio-campistas de contenção para bloquear os meios-espaços centrais e impedir que os contra-atacantes sul-americanos isolem seus zagueiros centrais.

Paraguai (Gustavo Alfaro)

Gustavo Alfaro não precisa desmontar completamente o esquema pragmático que permitiu à sua equipe ditar o ritmo nos primeiros momentos da partida, antes que um cartão vermelho recebido por Miguel Almirón no primeiro tempo forçasse uma exaustiva retaguarda defensiva para proteger a vitória por 1 a 0 sobre a Turquia. A estrutura defensiva central e a presença física no meio-campo continuam sendo trunfos confiáveis, mas a terceira rodada exige um reajuste ofensivo preciso na forma como a equipe controla e avança com a bola sem seu meia-armador suspenso.

Contra o bloqueio alto e agressivo da Austrália, manter-se inteiramente na linha horizontal ou circular a posse de bola muito lentamente no terço central levará a um cansaço insustentável e a jogadas de ataque previsíveis. O ajuste tático de Alfaro deve se concentrar no meio-campo, instruindo líderes experientes como Matías Galarza a avançar a bola com muito mais velocidade vertical assim que a posse for recuperada. Quando o Paraguai avançar, deverá explorar agressivamente os canais laterais deixados vagos pelos laterais australianos que avançam. Utilizar as jogadas explosivas e diretas de sobreposição dos dinâmicos laterais para esticar a linha defensiva australiana será fundamental para desestruturar sua formação compacta. Essa expansão pelas laterais é essencial para liberar espaços valiosos que o craque Julio Enciso possa explorar, evitando que o ataque fique completamente sufocado no tráfego central.

Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da 3ª rodada?

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Notícias da seleção do Paraguai

O principal desafio de Alfaro ao entrar no moderno San Francisco Bay Area Stadium é melhorar a eficiência de seu time no terço final do campo, ao mesmo tempo em que lida com uma reorganização tática forçada. Embora os sul-americanos tenham saído da heroica vitória por 1 a 0 sobre a Turquia sem novas preocupações com lesões, a principal notícia da equipe é a ausência forçada do craque Miguel Almirón, que cumpre suspensão automática após receber um cartão vermelho no primeiro tempo.

O Paraguai se organizará em torno de seu comprovado esquema tático 4-2-3-1. O goleiro Orlando Gill manterá sua vaga entre os postes após uma atuação brilhante. Os zagueiros centrais Omar Alderete e Gustavo Gómez darão continuidade à sua parceria defensiva, ladeados pelos laterais Junior Alonso à esquerda e Juan Cáceres à direita.

A disposição do meio-campo depende fortemente da agressividade no meio e da proteção defensiva. Andrés Cubas e Matías Galarza — autor do gol na segunda rodada, que precisa ter cuidado após receber um cartão amarelo — formarão a dupla de pivôs no meio-campo. À frente deles, Julio Enciso assume a responsabilidade criativa no meio, ladeado por Diego Gómez na ala direita. Com Almirón suspenso, Alfaro terá que recorrer ao banco para preencher a vaga na ala esquerda. No ataque, o centroavante Isidro Pitta liderará com confiança a linha de frente para ancorar os canais centrais de ataque.

Notícias da seleção australiana

Popovic enfrenta um dilema de escalação igualmente complexo ao preparar sua equipe para garantir a classificação automática pelo Grupo D. O principal tema em torno dos Socceroos é a gestão do desgaste físico e a recuperação psicológica após a derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos, que deixou uma marca disciplinar significativa em sua defesa.

A base estrutural da Austrália girará em torno de uma formação 5-4-1 altamente disciplinada e flexível. Na defesa, os zagueiros centrais Cameron Burgess (que busca se recuperar de um gol contra), Harry Souttar e Alessandro Circati serão os pilares da linha central em uma defesa de três. Eles serão ladeados pelos laterais Jordan Bos, à esquerda, e Jason Italiano, à direita — uma linha defensiva que precisará demonstrar enorme disciplina, já que Bos, Souttar, Circati e Italiano estão todos com cartões amarelos desde a segunda rodada. O jovem goleiro Patrick Beach continuará defendendo o gol, buscando uma proteção sólida e constante.

O meio-campo buscará controlar o ritmo e recuperar a fluidez na posse de bola. Paul Okon-Engstler e Aiden O’Neill formarão o escudo no meio-campo central, ladeados por Nishan Velupillay na ala esquerda e pelo veterano Matthew Leckie na ala direita para acelerar o ritmo da posse de bola. No ataque, a linha de frente está pronta para uma atuação intensa, já que o único atacante, Mohamed Touré, comandará os corredores centrais, proporcionando a energia física e a dinâmica de transição essenciais no terço final do campo, necessárias para punir o Paraguai nos contra-ataques.

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Confrontos-chave entre Paraguai e Austrália

Julio Enciso x Harry Souttar

Tendo se destacado como um ponto focal perigoso do ataque de Gustavo Alfaro, Julio Enciso continua sendo uma ponta de lança altamente enérgica e confiante da linha de frente do Paraguai. Enciso atuou com perfeição atrás do atacante para liderar a ofensiva criativa contra a Turquia. Para desmontar a formação defensiva fisicamente imponente da Austrália, o papel de Enciso será fundamental; ele deve usar seus movimentos inteligentes, habilidade explosiva no drible e ritmo de trabalho persistente para esticar os zagueiros centrais adversários, tirar os marcadores de posição e abrir canais vitais no terço final para que jogadores pelas laterais, como Diego Gómez, possam explorar.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central Harry Souttar, um pilar defensivo essencial da linha de defesa de Tony Popovic. Souttar comandou o bloco central na partida anterior da Austrália, tentando manter coesa a defesa de três zagueiros sob imensa pressão contra os Estados Unidos. Embora a estrutura defensiva da Austrália tenha passado por momentos difíceis e acumulado cartões amarelos, Souttar possui atributos físicos de alto nível e domínio aéreo para enfrentar atacantes de elite. Ele deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais ao lado de Cameron Burgess e Alessandro Circati, garantindo que use seu posicionamento para neutralizar as investidas centrais precisas de Enciso e impedir que o Paraguai ganhe impulso logo no início das transições.

Matías Galarza x Aiden O’Neill

O verdadeiro coração e motor dinâmico do meio-campo paraguaio na segunda rodada, Matías Galarza tem a missão de ditar o ritmo da posse de bola e abrir as linhas adversárias para a La Albirroja. Galarza atuou com maestria no centro do meio-campo contra a Turquia, avançando para dar um impulso físico vital e marcando o único gol da partida. Contra a Austrália, seu principal objetivo será encontrar espaços entre as linhas, distribuir a bola com alta velocidade vertical e alimentar as arrancadas explosivas de seus companheiros pelas laterais. Se Galarza tiver tempo e espaço para se virar e encarar a zaga, sua visão de jogo desequilibrará facilmente o bloco defensivo da Austrália.

Quem busca interromper esse ritmo criativo fluido é o destaque do meio-campo australiano, Aiden O'Neill. Ele foi o esteio do meio-campo na 2ª rodada, tentando oferecer proteção tática durante uma partida difícil contra os Estados Unidos. Seu trabalho defensivo sem a posse de bola e sua disciplina nas transições serão postos à prova no San Francisco Bay Area Stadium. O'Neill precisa gerenciar agressivamente seu posicionamento ao lado do parceiro na zaga, Paul Okon-Engstler, para comprimir o espaço central, pressionar os pontos-chave da construção de jogadas de Galarza e proteger sua linha de três zagueiros, garantindo que os sul-americanos não dominem completamente o terço central do campo e não encurralem a Austrália em uma formação defensiva insustentável.

Como estão as possibilidades do Grupo D?

Após a segunda rodada de jogos, o Grupo D apresentou uma estrutura altamente dinâmica e competitiva. Os Estados Unidos ocupam confortavelmente a liderança com seis pontos e saldo de gols de +5, tendo garantido oficialmente sua vaga nas oitavas de final após uma vitória certeira por 2 a 0 sobre a Austrália.

Isso deixa a Austrália em segundo lugar, com três pontos e saldo de gols totalmente neutro (0), empatada em pontos com o Paraguai (três pontos, saldo de gols de −2), depois que a “La Albirroja” conquistou uma vitória difícil por 1 a 0 sobre a Turquia. A Turquia permanece na última posição da tabela, com zero pontos. A partida da 3ª rodada, que será disputada no San Francisco Bay Area Stadium, representa um ponto de inflexão matemático decisivo para ambas as seleções, que lutam para garantir a classificação automática ou resgatar a chance de uma vaga por repescagem antes da rodada final de partidas.

Se a Austrália vencer

Uma vitória da equipe de Popovic levaria os Socceroos a seis pontos, garantindo instantaneamente a classificação automática para as oitavas de final como segunda colocada do grupo. Dependendo do resultado simultâneo da partida entre Estados Unidos e Turquia, uma vitória esmagadora combinada com uma derrota americana poderia, teoricamente, dar à Austrália uma chance remota de conquistar a liderança, embora o saldo de gols favoreça fortemente os EUA. Por outro lado, esse resultado deixaria o Paraguai com três pontos, colocando seu destino inteiramente nas mãos da classificação para a vaga de repescagem do terceiro colocado, onde uma soma de três pontos com saldo de gols negativo torna a permanência na competição altamente incerta.

Se o Paraguai vencer

Caso os jogadores de Alfaro garantam os três pontos, isso completaria uma recuperação espetacular na fase de grupos para a seleção sul-americana. Chegar a seis pontos permitiria ao Paraguai ultrapassar a Austrália e garantir a classificação automática para as oitavas de final com o máximo ímpeto psicológico como vice-campeão do grupo. Por outro lado, esse cenário deixaria a Austrália presa nos três pontos, forçando-a a depender de resultados favoráveis e desequilibrados nos outros grupos apenas para ter uma chance mínima de se classificar pela repescagem.

O cenário de empate

Um empate na Califórnia deixaria a Austrália confortável com quatro pontos e em excelente posição para avançar como vice-campeã do grupo, dada sua diferença de gols em campo neutro superior à do Paraguai. Para o Paraguai, chegar a quatro pontos o manteria na terceira colocação. Embora um empate evite a eliminação matemática imediata, terminar em terceiro lugar com quatro pontos e saldo de gols de −2 os obrigaria a aguardar o desfecho dos outros grupos; no entanto, historicamente, uma soma de quatro pontos oferece uma margem de segurança razoável para disputar uma vaga por repescagem nas oitavas de final.

Notícias das equipes e escalações

O técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, ainda não confirmou a provável escalação inicial, e não há lesões ou suspensões registradas nos dados disponíveis sobre o elenco. Novas informações serão adicionadas à medida que se aproximar o início da partida.

O técnico da Austrália, Tony Popovic, também manteve em sigilo seus planos de escalação. Não foram confirmadas lesões ou suspensões para os Socceroos, e nenhuma escalação provável foi divulgada. Mais notícias sobre as equipes serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

O Paraguai registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua campanha na Copa do Mundo começou com uma derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos em 13 de junho, após uma vitória por 4 a 0 em um amistoso contra a Nicarágua em 5 de junho. Resultados anteriores incluem uma derrota por 2 a 1 em um amistoso contra o Marrocos, uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia e uma vitória por 2 a 1 sobre o México em novembro de 2025. O Paraguai marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

A Austrália venceu três de suas últimas cinco partidas, empatou uma e perdeu uma. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre a Turquia na estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho. Antes disso, empatou em 1 a 1 com a Suíça em um amistoso em 6 de junho, e perdeu por 1 a 0 para o México em 31 de maio. Resultados anteriores incluem uma vitória por 5 a 1 sobre Curaçao e uma vitória por 1 a 0 sobre Camarões, ambas em março. A Austrália marcou nove gols e sofreu três nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

PAR Outros AUS 0 1 Empate 1 Austrália 1 - 0 Paraguai

Austrália 1 - 1 Paraguai 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 1/2

As duas seleções se enfrentaram duas vezes, segundo os dados disponíveis. O confronto mais recente ocorreu em 9 de outubro de 2010, quando a Austrália venceu o Paraguai por 1 a 0 em um amistoso. O único outro confronto registrado foi em 7 de outubro de 2006, também um amistoso, que terminou em 1 a 1. A Austrália leva vantagem nos dois jogos, com uma vitória e um empate.

Classificação



