Previsão do jogo México x Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

México x Inglaterra: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final Mexico City Stadium

O jogo entre México e Inglaterra terá início no dia 6 de julho de 2026, às 02h00 GMT e às 22h00 EST (5 de julho).

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Os Três Leões escalam seu Everest definitivo na lendária fortaleza do futebol

Um confronto verdadeiramente monumental toma o centro do palco nas oitavas de final, quando o México, co-anfitrião do torneio, recebe a Inglaterra na icônica altitude da Cidade do México. Javier Aguirre comanda uma seleção mexicana impecável, que cavalga uma enorme onda de euforia nacional, determinada a aproveitar sua lendária fortaleza em casa para garantir uma vaga histórica nas quartas de final.

No caminho deles está uma seleção inglesa resiliente, comandada por Thomas Tuchel. Os Três Leões sobreviveram a um susto terrível na fase anterior, contando com a magia de última hora do torneio para avançar. No entanto, subir 2.200 metros acima do nível do mar para enfrentar uma seleção anfitriã implacável representa o teste definitivo para a preparação física e a disciplina tática da Inglaterra sob o calor escaldante de uma noite de eliminatórias no verão.

Como o “El Tri” e os “Três Leões” chegaram até aqui

O México vem tendo uma trajetória absolutamente impecável e recordista no torneio até agora. Depois de passar com facilidade pela fase de grupos com vitórias consecutivas sobre a África do Sul, a Coreia do Sul e a Tchequia, os jogadores de Aguirre transformaram esse ímpeto em uma vitória dominante por 2 a 0 sobre o Equador nas oitavas de final, graças aos gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez no primeiro tempo. O mais importante é que o El Tri ainda não sofreu nenhum gol em quatro partidas do torneio, encerrando com estilo uma dolorosa seca de 40 anos sem vitórias em fases eliminatórias.

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O caminho da Inglaterra até as oitavas de final foi significativamente mais turbulento e dramático. Depois de passar pelo Grupo L, os Três Leões foram levados ao limite por uma combativa seleção da República Democrática do Congo nas oitavas de final. Em desvantagem após o gol de abertura de Brian Cipenga aos 7 minutos, os comandados de Tuchel tiveram grande dificuldade até que o capitão Harry Kane completou uma impressionante dobradinha no final da partida — empatando aos 75 minutos e marcando o gol da vitória aos 86 —, garantindo uma vitória de virada por 2 a 1 e elevando sua contagem no torneio para cinco gols.

Testes de aptidão em altitude e dúvidas sobre lesões importantes influenciam as escolhas de escalação

A preparação tática para este confronto de pesos pesados gira fortemente em torno de atualizações médicas cruciais em ambos os times. As preocupações da Inglaterra se concentram no pivô do meio-campo, Declan Rice, que sofreu uma contratura no tendão da coxa após atuar como lateral-direito contra a República Democrática do Congo. Embora Rice tenha participado de treinos leves, ele continua sendo uma pequena dúvida. Para agravar ainda mais os dilemas estruturais de Tuchel, Reece James, do Chelsea, e Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, enfrentam problemas mais graves nos tendões isquiotibiais e no tornozelo, o que os torna grandes dúvidas.

O México chega para a partida em uma condição física muito mais estável, com todo o seu time titular em perfeitas condições. Aguirre enfrenta um dilema tático invejável nos canais do meio-campo ofensivo em relação à integração do jovem fenômeno Gilberto Mora, que poderia ser escalado para injetar energia vertical direta contra uma linha defensiva inglesa já cansada.

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Armadilhas de alta pressão em altitude x preservação da posse de bola definirão o rumo da partida

A batalha estratégica se concentrará inteiramente na resistência fisiológica e no controle espacial. O plano do México se baseia em um esquema de pressão implacável e de alta intensidade, projetado para prender as equipes visitantes em seu próprio campo, acelerando os efeitos do ar rarefeito da altitude. Quiñones e Jiménez liderarão essa pressão, buscando cortar linhas de passe e provocar sobrecargas rápidas no terço final do campo.

A contra-estratégia de Tuchel deve priorizar a preservação eficiente da posse de bola. Sabendo que correr atrás da bola a 2.200 metros é fatal, a Inglaterra buscará diminuir o ritmo e controlar o meio-campo por meio de Jude Bellingham. Os Três Leões terão como objetivo absorver as ondas emocionais iniciais do México antes de explorar os espaços atrás dos laterais mexicanos no contra-ataque para alimentar o preciso Kane.

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Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

O México enfrenta o teste definitivo de seu histórico defensivo impecável contra um jogador de elite capaz de decidir partidas sozinho, Harry Kane, que provou que precisa apenas de uma meia chance para mudar o rumo de uma partida de fase eliminatória.

A Inglaterra enfrenta a difícil tarefa de manter a compactação tática durante 90 minutos exaustivos. Qualquer passividade defensiva ou marcação malfeita, como a vista contra a República Democrática do Congo, será punida impiedosamente pela torcida hostil da casa e pelo afiado ataque do El Tri.

Provável escalação do México contra a Inglaterra

Rangel; Sánchez, Montes, Vázquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jiménez, Quiñones

Provável escalação da Inglaterra contra o México

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Principais estatísticas de México x Inglaterra

O México, um dos anfitriões, disputou quatro de suas partidas no torneio no icônico Estádio Azteca e nunca perdeu uma partida da Copa do Mundo neste estádio (8 vitórias, 2 empates).

O México pode se tornar apenas a segunda seleção na história da Copa do Mundo a não sofrer gols nas cinco primeiras partidas de uma única edição do torneio, repetindo a campanha da Itália em 1990.

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, marcou 5 gols até agora no torneio, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra na Copa do Mundo, com 13 gols no total.

A seleção inglesa de Thomas Tuchel prefere um jogo com grande domínio de posse de bola, enquanto o México de Javier Aguirre obtém sucesso com um estilo de transição mais direto e de alta intensidade.

A Inglaterra chega a esta partida com uma sequência de quatro vitórias consecutivas contra o México em todas as competições, que remonta a 1986.

Seleção do México com 26 jogadores

Goleiros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

Defensores: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez

Meio-campistas: Erik Lira, Orbelin Pineda, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Edson Álvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chávez

Atacantes: César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Giménez, Raúl Jiménez

Seleção da Inglaterra com 26 jogadores

Goleiros: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defensores: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Meio-campistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Atacantes: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Notícias sobre as equipes e escalações

O México é comandado por Javier Aguirre nesta partida das oitavas de final. Não foram confirmadas lesões ou suspensões para o El Tri antes da partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais atualizações serão adicionadas próximo ao início da partida.

Thomas Tuchel comanda a Inglaterra, sem notícias confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada, embora se espere que notícias sobre a equipe surjam na reta final para a partida de domingo. Volte para conferir as últimas atualizações.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

O México chega às oitavas de final com cinco vitórias nas últimas cinco partidas em todas as competições. A equipe de Aguirre venceu o Equador por 2 a 0 em sua última partida, uma disputa das 16ªs de final no Estádio Azteca, em 1º de julho. A equipe também venceu todas as quatro partidas da fase de grupos, incluindo uma goleada de 5 a 1 sobre a Sérvia em um amistoso pré-torneio e uma vitória por 3 a 0 sobre a África do Sul na estreia na Copa do Mundo. O El Tri marcou 13 gols nessas cinco partidas e sofreu apenas um, no amistoso contra a Sérvia.

A Inglaterra também venceu quatro de suas últimas cinco partidas, com o único tropeço sendo um empate em 0 a 0 contra Gana na fase de grupos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo em 1º de julho, com os dois gols de Kane no final da partida se mostrando decisivos. A equipe de Tuchel venceu a Croácia por 4 a 2 na primeira rodada e derrotou o Panamá por 2 a 0, marcando nove gols nas cinco partidas e sofrendo três.

Histórico de confrontos diretos

MÉX Outros ING 0 0 Empate 2 Vitórias Inglaterra 3 - 1 México

Inglaterra 4 - 0 México 1 Gols feitos 7 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

Os dados do confronto direto abrangem dois encontros, ambos amistosos disputados na Inglaterra. O mais recente foi uma vitória da Inglaterra por 3 a 1 em 24 de maio de 2010, seguida por uma vitória da Inglaterra por 4 a 0 em 25 de maio de 2001. A Inglaterra venceu ambas as partidas por um placar combinado de 7 a 1. Esta partida das oitavas de final representa o primeiro confronto oficial entre as duas seleções no conjunto de dados.

Classificação

O México terminou em primeiro lugar no Grupo A, enquanto a Inglaterra conquistou o primeiro lugar no Grupo L.