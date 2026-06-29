Previsão do jogo México x Equador na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - Fase Final Mexico City Stadium

A partida entre México e Equador terá início no dia 30 de junho de 2026, às 21h (horário da costa leste dos EUA), ou às 02h da madrugada de 1º de julho, se você estiver no fuso horário GMT.

México recebe o Equador em confronto acirrado pelas oitavas de final da Copa do Mundo

O México, um dos anfitriões, volta ao icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, e o vencedor enfrentará a Inglaterra ou a República Democrática do Congo nas oitavas de final. Qual torcida vai comemorar ao apito final?

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O México, quase perfeito, será difícil de ser derrotado

A equipe de Javier Aguirre venceu todas as três partidas da fase de grupos sem sofrer nenhum gol e chega a este confronto com uma sequência de seis vitórias consecutivas. Sua última derrota foi na última partida de 2025. Desde então, venceu nove e empatou duas. Nessa sequência de jogos, sofreu apenas dois gols. O El Tri adoraria igualar — ou superar — as classificações para as quartas de final de 1970 e 1986, quando sediou o maior evento do futebol mundial. De fato, o México é a primeira nação da história a sediar o evento três vezes. Aguirre pode ficar tentado a escalar Gilberto Mora, de 17 anos, que fez história contra a Tchequia ao se tornar o jogador mexicano mais jovem a ser titular em uma partida da Copa do Mundo. É mais provável, no entanto, que o talentoso astro de Tijuana entre em campo vindo do banco.

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Equador entra pela porta dos fundos

A seleção do Equador, comandada por Sebastián Beccacece, demorou um pouco para engatar na fase de grupos, não marcando gols em nenhum dos dois primeiros confrontos. No entanto, de forma decisiva, a equipe conseguiu virar o jogo e surpreender a Alemanha na última partida da fase de grupos, classificando-se para esta fase como a quarta melhor terceira colocada. Essa vitória encerrou uma sequência de nove partidas sem vitória contra seleções europeias. A única participação anterior do Equador nas oitavas de final da Copa do Mundo terminou com uma derrota por 1 a 0 para a Inglaterra em 2006. Esta é apenas a segunda vez na história do Equador que a seleção avança além da fase de grupos; portanto, se estiverem procurando um herói, Nilson Angulo pode ser o homem certo. O jogador de 23 anos, que atua pelo Sunderland, marcou gols em três de suas últimas seis partidas pela seleção.

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Provável escalação do México

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Provável escalação do Equador

Galindez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Principais estatísticas de México x Equador

O México não sofreu nenhum gol a partir do 47º minuto em nenhuma de suas últimas 11 partidas.

O México perdeu apenas uma das 12 partidas da Copa do Mundo como país anfitrião (8 vitórias, 3 empates).

O Equador não sofreu 2 ou mais gols em nenhuma de suas últimas 26 partidas.

Em 13 das últimas 16 partidas do Equador, o total de gols ficou abaixo de 2,5.

As duas seleções já se enfrentaram 28 vezes, com 17 vitórias do México, quatro do Equador e sete empates.

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Convocação do México com 26 jogadores

Goleiros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensores: Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (Club América), César Montes (Lokomotiv Moscou), Johan Vásquez (Gênova), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ).

Meio-campistas: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Atenas), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dynamo de Moscou).

Atacantes: César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham).

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Seleção do Equador com 26 jogadores

Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defensores: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Meio-campistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, por empréstimo do Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Atacantes: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antuérpia), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Notícias das equipes e escalações

A seleção do México é comandada por Javier Aguirre, embora não haja, no momento, informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no El Tri. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. O técnico do Equador, Sebastián Beccacece, também não tem ausências confirmadas nem problemas disciplinares nos dados disponíveis. Atualizações sobre ambas as seleções serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que as informações oficiais forem confirmadas.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

As duas seleções se enfrentaram pela última vez em outubro de 2025, empatando em 1 a 1 em um amistoso. Antes disso, elas empataram em 0 a 0 na Copa América, em julho de 2024. Nos últimos cinco confrontos, o México venceu duas vezes, o Equador venceu uma vez e duas partidas terminaram empatadas. O México venceu por 3 a 2 em um amistoso de 2019, e o Equador venceu por 3 a 2 em 2021.

Classificação

O México terminou em primeiro lugar no Grupo A, enquanto o Equador encerrou a fase de grupos em terceiro lugar no Grupo E.