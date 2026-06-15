Previsão do jogo México x Coreia do Sul na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - A Guadalajara Stadium

O jogo entre México e Coreia do Sul terá início no dia 18 de junho de 2026 às 21h (horário da costa leste dos EUA) e no dia 19 de junho de 2026 às 01h (horário de Greenwich).

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México x Coreia do Sul: Contexto da partida

O próximo confronto em Jalisco tem enormes implicações, já que ambas as seleções buscam assumir o comando total do Grupo A. Após vitórias impressionantes e contrastantes na rodada de estreia — com o co-anfitrião México se alimentando da torcida barulhenta em casa para derrotar a África do Sul por 2 a 0 e a Coreia do Sul executando uma brilhante virada por 2 a 1 sobre a Tchequia —, a margem para erros no Estádio de Guadalajara diminuiu drasticamente. Ambas as seleções chegam a este confronto sabendo que o ímpeto psicológico e a recuperação física imediata após essas intensas estreias ditarão completamente a trajetória de suas ambições na fase eliminatória.

O experiente técnico do México, Javier Aguirre, deve garantir que o El Tri aproveite a liderança inicial no grupo. Ele contará com sua equipe equilibrada e cheia de energia — impulsionada pelos artilheiros da estreia, Julián Quiñones e Raúl Jiménez — para dominar a posse de bola, aproveitar a vantagem elétrica de jogar em casa e ditar um ritmo destinado a desgastar as linhas adversárias. Do outro lado está uma seleção da Coreia do Sul estruturalmente resiliente e tecnicamente talentosa, que demonstrou imenso caráter ao reverter um déficit inicial em sua estreia. Impulsionados pela inspiração de Hwang In-beom e pela ameaça persistente de Son Heung-min, os Taegeuk Warriors possuem um esquema defensivo inflexível e um perigoso poder de contra-ataque que se destaca quando é exigida disciplina de elite.

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Como as duas seleções se saíram na primeira rodada?

México 2 x 0 África do Sul

A equipe de Javier Aguirre aproveitou perfeitamente a vantagem de jogar em casa na primeira rodada do torneio, alimentando-se da torcida barulhenta no Estádio da Cidade do México para registrar uma vitória dominante por 2 a 0 sobre a África do Sul. Julián Quiñones acalmou os nervos iniciais ao colocar o El Tri na frente logo aos oito minutos de jogo. Enquanto a disciplina da África do Sul desmoronava com os cartões vermelhos recebidos por Sphephelo “Yaya” Sithole e Themba Zwane, o México manteve a compostura. Raúl Jiménez garantiu os três pontos com um finalização precisa aos 66 minutos, embora um cartão vermelho recebido no final da partida pelo zagueiro César Montes tenha manchado uma noite que, de outra forma, teria sido perfeita.

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Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca

Os Guerreiros Taegeuk demonstraram imensa resiliência e personalidade no Estádio de Guadalajara, realizando uma brilhante recuperação no segundo tempo para derrotar a República Tcheca por 2 a 1. Após um primeiro tempo cauteloso, a Coreia do Sul ficou atrás no placar aos 58 minutos, quando Ladislav Krejčí marcou para os europeus. Em vez de desanimarem, os jogadores de Hong Myung-bo reagiram de forma impecável. Hwang In-beom marcou o gol de empate crucial aos 66 minutos, antes que o atacante substituto Oh Hyeon-gyu virasse o jogo de cabeça para baixo com um gol dramático aos 79 minutos, garantindo três pontos importantes na estreia.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

México (Javier Aguirre): Reorganização defensiva e disciplina tática

Javier Aguirre não precisa alterar o esquema de pressão agressiva e de alta intensidade que desmontou a África do Sul por 2 a 0 na Cidade do México, mas precisa resolver urgentemente uma questão disciplinar crítica. Apesar de ter dominado a partida de estreia, o zagueiro César Montes recebeu um cartão vermelho direto aos 91 minutos. Sua expulsão no final do jogo desorganiza uma linha defensiva estável e deixa um enorme vazio estrutural contra o rápido ataque da Coreia do Sul.

Com Montes suspenso, o principal ajuste de Aguirre se concentrará na reestruturação de sua defesa central, provavelmente recorrendo a reservas como Edson Álvarez para recuar mais ou integrando uma nova dupla para fazer parceria com Johan Vásquez. Contra uma seleção sul-coreana que faz transições com extrema velocidade vertical, a zaga do México não pode se dar ao luxo de ser sugada para posições altas e desprotegidas. Os meio-campistas Érik Lira e Álvaro Fidalgo devem manter disciplina posicional absoluta, protegendo a dupla de zagueiros recém-ajustada para impedir que Son Heung-min e Lee Kang-in explorem brechas estruturais no contra-ataque.

Coreia do Sul (Hong Myung-bo): Defesa aérea na área e controle sustentado do meio-campo

A equipe de Hong Myung-bo mostrou imenso caráter ao conseguir uma brilhante virada por 2 a 1 contra a Tchequia, mas a segunda rodada exige uma melhora drástica na defesa em situações de bola parada e jogadas aéreas. A Coreia do Sul dominou longos períodos em Guadalajara, mas ficou atrás no placar aos 58 minutos devido à má organização aérea, permitindo que Ladislav Krejčí cabeceasse livremente para o gol após um simples lançamento lateral longo.

Contra uma seleção do México que se destaca por jogadas perigosas pelas laterais — como o cruzamento diabólico de Roberto Alvarado que resultou no gol de Raúl Jiménez na primeira rodada —, a zaga sul-coreana não pode demonstrar complacência defensiva. O zagueiro central Kim Min-jae deve comandar a área com total autoridade, exigindo uma marcação zonal mais apertada de seus laterais para neutralizar o esquema do México, que se baseia fortemente em cruzamentos. Além disso, em vez de depender de substituições táticas no segundo tempo, como Oh Hyeon-gyu, para salvá-los, Hwang In-beom e Paik Seung-ho devem estabelecer um controle do meio-campo desde o apito inicial, neutralizando a onda de emoção da torcida mexicana.

Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da segunda rodada?

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Notícias da seleção do México

O principal desafio de Javier Aguirre para a partida em Guadalajara é reorganizar sua linha defensiva, já que o zagueiro César Montes cumpre suspensão neste confronto da segunda rodada e deixa uma lacuna significativa na defesa central. Espera-se que Aguirre escale Edson Álvarez como titular para atuar mais recuado e formar dupla com Johan Vásquez, ou que reorganize sua linha defensiva para manter a presença física contra o veloz ataque asiático.

Por outro lado, o restante do El Tri saiu da intensa estreia sem novos problemas de lesões. Julián Quiñones e Raúl Jiménez devem manter com segurança suas vagas no terço final do campo, já que ambos marcaram gols na primeira rodada. No entanto, jogadores dinâmicos nas laterais, como Roberto Alvarado e César Huerta, estão pressionando para ter mais tempo de jogo e injetar energia nova em um ataque que busca garantir a classificação antecipada para as oitavas de final.

Notícias da seleção da Coreia do Sul

Hong Myung-bo conta com um quadro médico e disciplinar muito mais tranquilo enquanto prepara sua equipe para o desafio contra o México. Após a dramática vitória por 2 a 1 sobre a Tchequia, os Taegeuk Warriors saíram sem novas preocupações com lesões ou suspensões, dando ao técnico o luxo de poder escolher entre um elenco totalmente apto.

O maior dilema de escalação da Coreia do Sul está no ataque, depois que o reserva Oh Hyeon-gyu virou o jogo com seu gol da vitória aos 79 minutos em Guadalajara. Ele está pressionando ativamente por uma vaga no time titular para servir de ponto de referência físico no ataque. Enquanto isso, o capitão Son Heung-min e o meio-campista Lee Kang-in saíram ilesos da exaustiva e intensa estreia e serão fundamentais para liderar o jogo de transição rápida necessário para punir a nova formação defensiva do México.

Confrontos-chave entre México e Coreia do Sul

Raúl Jiménez x Kim Min-jae

Recém-saído de um gol certeiro de cabeça no segundo poste contra a África do Sul, Raúl Jiménez continua sendo o ponto de referência emocional e tático do ataque de Javier Aguirre. A formação 4-3-3 do México, que busca o ataque, depende fortemente da habilidade de classe mundial de Jiménez de jogar de costas para o gol, prender os zagueiros centrais e conectar-se com alas que se sobreponham, como Roberto Alvarado e Julián Quiñones. Para desmontar uma defesa asiática altamente disciplinada, Jiménez precisará usar sua imensa experiência para criar espaço em uma área de penalidade bastante congestionada.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central Kim Min-jae, a pedra fundamental da defesa sul-coreana. Embora a Coreia do Sul tenha demonstrado enorme resiliência para conseguir uma virada por 2 a 1 contra a Tchequia, sua defesa mostrou uma vulnerabilidade gritante ao defender cruzamentos aéreos e jogadas de bola parada, permitindo que Ladislav Krejčí cabeceasse livremente após um lançamento longo. Kim precisará comandar sua área com autoridade absoluta, garantindo que vença a disputa aérea contra Jiménez e organize seus laterais para impedir que o México explore as falhas da Coreia do Sul na cobertura dos cruzamentos.

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Lee Kang-in x Érik Lira

Atuando como principal catalisador criativo da Coreia do Sul pelas laterais e entre as linhas, Lee Kang-in foi fundamental para impulsionar a recuperação no segundo tempo em Guadalajara. Com seu excepcional talento técnico e visão de jogo, Lee buscará explorar quaisquer espaços deixados pela linha defensiva mexicana ao avançar. Seu principal objetivo será desencadear contra-ataques rápidos e verticais, alimentando as arrancadas fulminantes de Son Heung-min e Oh Hyeon-gyu.

Buscando interromper essa linha de abastecimento criativo está Érik Lira, âncora do meio-campo e destruidor defensivo do México. Com o zagueiro César Montes suspenso, o “trabalho sujo” de Lira na frente de uma defesa mexicana reestruturada torna-se absolutamente fundamental. Lira deve manter uma disciplina posicional impecável, pressionando agressivamente os pontos de passe de Lee e marcando os jogadores que avançam pelo meio-campo para garantir que os co-anfitriões não fiquem expostos nas áreas centrais de transição.

Como estão as possibilidades do Grupo A?

Com ambas as equipes conquistando vitórias esmagadoras na primeira rodada, o Grupo A já se configura como uma disputa direta pela liderança. O México lidera atualmente o grupo por saldo de gols (+2) após a vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, enquanto a Coreia do Sul está logo atrás com três pontos, após uma emocionante virada por 2 a 1 contra a Tchequia. Esta partida da segunda rodada em Guadalajara é o ponto decisivo, já que uma vitória para qualquer uma das seleções garantirá a classificação antecipada para as oitavas de final.

Se o México vencer

Uma segunda vitória consecutiva levaria a equipe de Javier Aguirre a seis pontos, garantindo ao El Tri uma vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. Dependendo do resultado da partida entre Tchequia e África do Sul, uma vitória poderia garantir ao México a liderança isolada do Grupo A. Fundamentalmente, isso lhes daria o luxo de poupar jogadores-chave na última rodada contra a Tchequia, enquanto transferiria toda a pressão para a Coreia do Sul na disputa pelas vagas restantes para a fase seguinte.

Se a Coreia do Sul vencer

Caso os jogadores de Hong Myung-bo garantam os três pontos, eles ultrapassariam o México e ficariam isolados na liderança do Grupo A com seis pontos, garantindo sua histórica vaga na fase eliminatória. Chegar ao máximo de pontos significaria que os Taegeuk Warriors precisariam apenas de um empate contra a África do Sul na última rodada para garantir o primeiro lugar no grupo. Por outro lado, esse cenário deixaria o México com apenas três pontos, forçando-o a um confronto decisivo e de alto risco contra a Tchequia para garantir uma classificação entre os dois primeiros e evitar cair nos imprevisíveis desempates pelo terceiro lugar.

O cenário de empate

Um empate em Guadalajara manteria as duas seleções empatadas na liderança da tabela, levando ambas a quatro pontos e colocando-as firmemente no controle de seu próprio destino. Um empate impede que qualquer uma das equipes conquiste imediatamente a liderança, mas mantém ambas na pole position para avançar. Chegando à última rodada, o México precisaria apenas de um empate contra a Tchequia para garantir uma classificação entre os dois primeiros, enquanto a Coreia do Sul enfrentaria um cenário idêntico contra a África do Sul, deixando a classificação final a ser decidida pelo saldo de gols.

Notícias das equipes e escalações

O México é comandado por Javier Aguirre nesta partida do Grupo A. Não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões na seleção mexicana, e ainda não foi divulgada uma escalação provável. Novas informações serão adicionadas à medida que se aproxima o início da partida.

O técnico da Coreia do Sul, Myung-Bo Hong, também não tem nenhuma notícia confirmada sobre lesões ou suspensões neste momento, e nenhuma escalação provável foi confirmada. Mais notícias sobre a equipe serão fornecidas assim que estiverem disponíveis antes da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

O México chega em excelente forma, tendo vencido quatro de suas últimas cinco partidas e empatado uma. Seu resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na estreia na Copa do Mundo, em 11 de junho, e também registrou uma vitória contundente por 5 a 1 sobre a Sérvia em um amistoso pré-torneio em 5 de junho. Os únicos pontos perdidos nessa sequência foram no empate em 1 a 1 com a Bélgica, em abril. Nos cinco jogos, o El Tri marcou 11 gols e sofreu três.

A Coreia do Sul venceu três das últimas cinco partidas, sendo que a mais recente foi uma virada por 2 a 1 sobre a República Tcheca em 12 de junho, na estreia na Copa do Mundo. A equipe também derrotou Trinidad e Tobago por 5 a 0 em 31 de maio. As duas derrotas nesse período foram contra a Áustria, que venceu por 1 a 0, e a Costa do Marfim, que venceu por 4 a 0, ambas em amistosos disputados em março. A Coreia marcou nove gols e sofreu seis nos cinco jogos.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre essas seleções ocorreu em 10 de setembro de 2025, quando as duas equipes empataram em 2 a 2 em um amistoso. Antes disso, o México venceu por 3 a 2 em um amistoso em novembro de 2020. Nos últimos cinco confrontos, o México venceu três, com um empate e uma vitória da Coreia do Sul — uma vitória por 2 a 1 da República da Coreia na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O México marcou 11 gols nessas cinco partidas, enquanto a Coreia do Sul marcou sete.

Classificação



