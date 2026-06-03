Copa do Mundo - A Mexico City Stadium

A partida entre México e África do Sul terá início no dia 11 de junho de 2026, às 14h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (GMT).

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México x África do Sul: Contexto da partida

México e África do Sul darão o pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026 no Estádio Azteca, na Cidade do México. Essas seleções também disputaram a primeira partida da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, o primeiro grande evento da Copa do Mundo realizado em solo africano, com o gol de abertura de Simphiwe Tshabalala ainda sendo um dos momentos mais icônicos da história do torneio e sempre evocando muita nostalgia. Avançando para 2026, o co-anfitrião México, classificado em 15º lugar no ranking mundial da FIFA, estará ansioso para começar sua campanha com uma vitória contra a seleção Bafana Bafana, classificada em 60º lugar no ranking mundial.

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Quem são o técnico e os principais jogadores do México?

O experiente técnico Javier Aguirre, de 67 anos, agora em sua terceira passagem como técnico do México, contará com a vasta experiência do atacante Raúl Jiménez. O jogador de 34 anos, do Fulham, tem 125 partidas pela seleção mexicana, o maior número entre todos os jogadores em atividade. Não se espera que o empolgante jovem Gilberto Mora, do Club Tijuana, seja titular regularmente, mas o meia-atacante prodigiosamente talentoso pode causar um grande impacto saindo do banco.

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O técnico Aguirre também já ocupou o cargo de técnico das seleções do Japão e do Egito, além de ter treinado vários clubes no México e na Espanha, com destaque para Atlético de Madrid, Espanyol, Mallorca, Real Zaragoza, Leganés e Monterrey. Aguirre, que também esteve no comando nas edições de 2002 e 2010, optou pelo meio-campista Álvaro Fidalgo, nascido na Espanha, e pelo atacante Julián Quiñones, nascido na Colômbia — ambos astros naturalizados e titulares importantes.

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Quem são o técnico e os principais jogadores da África do Sul?

O técnico da África do Sul, Hugo Broos, belga de 74 anos, conquistou grande simpatia entre os torcedores da Bafana Bafana nos últimos anos, levando a África do Sul às semifinais da Copa Africana de Nações de 2023 — onde a seleção terminou em terceiro lugar — e agora garantindo a sua primeira participação em uma Copa do Mundo em 16 anos. Broos não é estranho ao sucesso, tendo conquistado o título da AFCON com Camarões em 2017 e conquistado cinco títulos importantes com times de primeira divisão da Bélgica durante sua carreira como técnico. O elenco da Bafana Bafana é composto principalmente por jogadores que atuam no país, incluindo oito do recém-coroado campeão, o Orlando Pirates.

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Tudo passa pelo metronomo do meio-campo do Mamelodi Sundowns, Teboho Mokoena. Ao seu redor, o técnico da Bafana Bafana, Hugo Broos, também contará com o talento precoce de Relebohile Mofokeng, sensação de 21 anos do Orlando Pirates. O zagueiro Mbekezeli Mbokazi, que joga nos EUA, tem apenas 20 anos, mas já é apontado como futuro capitão da Bafana. O atacante do Burnley, Lyle Foster, liderará o ataque com sua pressão incansável, suas investidas pelas laterais e seu jogo de articulação inteligente. Fique de olho também em Olwethu Makhanya, de 22 anos, que joga pelo Philadelphia Union, da MLS.

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Seleção do México para a Copa do Mundo

Goleiros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensores: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club América), Cesar Montes (Lokomotiv Moscou), Johan Vasquez (Gênova), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Meio-campistas: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Atenas), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dynamo de Moscou).

Atacantes: César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham).

A trajetória do México rumo à Copa do Mundo

Como o México é um dos co-anfitriões da Copa do Mundo de 2026, ao lado dos Estados Unidos e do Canadá, a seleção mexicana não precisou se classificar.

Seleção para a Copa do Mundo da África do Sul

Goleiros: Ronwen Williams (Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Zagueiros: Khuliso Mudau (Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane), Khulumani Ndamane (Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Aubrey Modiba (Sundowns), Samukelo Kabini (Molde), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Meio-campistas: Teboho Mokoena (Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela), Thalente Mbatha (Pirates), Jayden Adams (Sundowns).

Atacantes: Lyle Foster (Burnley), Themba Zwane, Iqraam Rayners, Thapelo Maseko (todos do Sundowns), Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (todos do Pirates).

A trajetória da Bafana rumo à Copa do Mundo

A classificação da seleção sul-africana para a Copa do Mundo de 2026 é uma conquista extraordinária. A equipe conseguiu terminar em primeiro lugar no Grupo C durante as extenuantes eliminatórias da CAF (Confederação Africana de Futebol), garantindo sua vaga no torneio pela primeira vez desde que sediou a competição em 2010. Apenas a equipe melhor classificada de cada grupo conquistou a classificação direta, e a Bafana Bafana superou a poderosa Nigéria, vice-campeã da AFCON, para garantir uma vaga no grande evento de 2026.

Notícias e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

MÉX Outros RSA 0 1 Empate 1 África do Sul 1 - 1 México

África do Sul 2 - 1 México 2 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

Guia passo a passo com VPN para assistir a México x África do Sul hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: