Previsão do jogo Irã x Nova Zelândia na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - G Los Angeles Stadium

O jogo Irã x Nova Zelândia terá início no dia 16 de junho de 2026, às 01h00 GMT e às 21h00 EST (15 de junho).

Irã x Nova Zelândia: Contexto da partida

A partida de abertura na Califórnia tem enorme importância para duas seleções determinadas a começar com força em um dos grupos mais competitivos do torneio. Com as expectativas crescendo em casa, o técnico do Irã, Amir Ghalenoei, buscará demonstrar que seu elenco experiente e temperado em batalhas pode impor sua autoridade tática no maior palco do futebol, liderado por um ataque letal que conta com Mehdi Taremi. No caminho deles está uma seleção neozelandesa ambiciosa e em rápido desenvolvimento, liderada por Darren Bazeley, cuja abordagem moderna e baseada na posse de bola transformou os All Whites em um time tecnicamente confiante, capaz de movimentar a bola com precisão e esticar a defesa adversária pelas laterais. Tendo como pano de fundo o espetacular Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), com suas instalações de ponta e de classe mundial e seu icônico design de cobertura, o confronto promete ser um dos destaques da rodada de abertura.

Com adversários formidáveis como Bélgica e Egito também competindo no Grupo G, nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de tropeçar logo no início. O Irã verá esta partida como a oportunidade perfeita para reforçar seu status como uma das potências de elite da Ásia e dar um grande passo para finalmente quebrar sua barreira histórica e chegar às oitavas de final. A Nova Zelândia, por sua vez, chega ansiosa para provar que sua geração emergente, repleta de jovens, pode desafiar consistentemente os tradicionais pesos pesados do esporte, igualando a lendária resiliência de sua campanha invicta de 2010. Enquanto as luzes brilham intensamente no sul da Califórnia, a intensidade e a pressão de uma estreia na Copa do Mundo serão impossíveis de ignorar, com a disciplina coletiva, a gestão precisa do jogo e a capacidade de se adaptar à rígida rotação do torneio provavelmente desempenhando um papel decisivo na determinação de quem conquistará a valiosa vitória na estreia.

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O caminho para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

O domínio continental consistente do Irã

O Irã garantiu sua vaga na América do Norte com uma campanha notavelmente estável e dominante nas várias fases das eliminatórias da AFC. Competindo no ambiente altamente competitivo da fase de grupos da Terceira Rodada ampliada, a Seleção Melli impôs consistentemente sua autoridade tática experiente e de alto ritmo sobre os adversários regionais para suprimir qualquer chance de drama nas eliminatórias.

O principal fator para sua campanha vitoriosa pelo continente foi um equilíbrio excepcional entre a solidez defensiva e a eficiência ofensiva. Sob a orientação precisa de Amir Ghalenoei, o Irã transformou seus jogos em casa numa fortaleza inexpugnável, ao mesmo tempo em que demonstrou intensa disciplina coletiva durante as difíceis partidas fora de casa, marcadas por forte pressão. Liderado pelos movimentos letais e finalização de elite de Mehdi Taremi no ataque, o Irã desmontou sistematicamente as linhas defensivas, garantindo matematicamente uma impressionante terceira participação consecutiva na competição mundial com várias partidas ainda por disputar.

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A campanha impecável da Nova Zelândia na Oceania

Enquanto o Irã contou com a compostura dos veteranos para navegar pela Ásia, os All Whites garantiram sua vaga no torneio ao arquitetar uma destruição absoluta e de alta intensidade nas rodadas de qualificação da OFC. Assumindo seu papel de claros pesos pesados regionais sob o comando de Darren Bazeley, a Nova Zelândia não deixou absolutamente nenhuma margem para erros ao superar sistematicamente todos os adversários da Oceania.

A marca registrada da trajetória de classificação da Nova Zelândia foi uma abordagem progressiva e baseada na posse de bola, combinada com um histórico defensivo notavelmente sólido que sufocou as equipes adversárias desde o apito inicial. Utilizando uma formação tática fluida que esticava as defesas pelas laterais, o time jogou com imensa confiança estrutural, combinando perfeitamente profissionais que atuam na Europa com promessas nacionais em ascensão. Ao manter o foco absoluto, transformar ambientes regionais adversos em vitórias confortáveis e garantir uma vaga direta na fase final sem perder pontos, a Nova Zelândia conquistou de forma enfática sua passagem para a fase principal pela primeira vez desde 2010.

Notícias das equipes Irã x Nova Zelândia

Notícias da seleção do Irã

A Seleção Iraniana chegou ao seu centro de treinamento na Califórnia com um elenco incrivelmente experiente e consolidado, após sua campanha altamente eficiente nas eliminatórias da AFC. O técnico Amir Ghalenoei tem um elenco de 26 jogadores altamente motivados à sua disposição, com o clima interno do grupo focado em finalmente quebrar a barreira histórica da fase de grupos. A notícia principal para a seleção iraniana é a excelente condição física de seu ataque de elite que atua na Europa, o que representa um grande impulso para a continuidade tática em campo.

Mehdi Taremi é titular garantido como o ponto focal indiscutível do ataque, com a expectativa de liderar uma unidade ofensiva perigosa e de alto ritmo. Atrás dos atacantes centrais, a visão criativa e a inteligência posicional de Saman Ghoddos serão fundamentais para desarmar as linhas defensivas adversárias. Na defesa, a dupla robusta de zagueiros centrais formada por Shojae Khalilzadeh e Hossein Kanaanizadegan será o esteio da zaga, enquanto o experiente Alireza Beiranvand começa no gol para oferecer uma presença imponente desde o apito inicial.

Notícias da seleção da Nova Zelândia

Os All Whites chegaram a Los Angeles em um momento de enorme confiança, após uma campanha absolutamente dominante e invicta nas eliminatórias da Oceania. O técnico Darren Bazeley definiu uma lista de 26 jogadores, jovem e ambiciosa, que combina perfeitamente jovens promessas europeias de alto potencial com um núcleo nacional de confiança. Embora a composição do elenco marque uma clara mudança geracional em relação aos ciclos de torneios anteriores, a filosofia moderna de Bazeley, baseada na posse de bola, permanece profundamente enraizada em todo o grupo.

A notícia de destaque na convocação gira em torno do dinâmico atacante Chris Wood, que chega em plena forma para capitanejar a equipe e oferecer uma presença aérea e física de elite no ataque. Ele provavelmente terá ao seu lado a velocidade explosiva de Elijah Just e a criatividade de Sarpreet Singh em um esquema ofensivo fluido. No meio-campo, espera-se que Liberato Cacace, do Torino, avance para uma função progressiva pelo lado esquerdo para impulsionar as transições, enquanto uma dupla de zagueiros centrais disciplinada, liderada por Nando Pijnaker, protege o jovem goleiro Max Crocombe.

Perfis dos treinadores e filosofias táticas

Amir Ghalenoei (Irã)

(C)Getty Images

Figura altamente experiente e profundamente respeitada no futebol asiático, Amir Ghalenoei traz pragmatismo estrutural, compostura de veterano e disciplina coletiva rigorosa para a seleção iraniana. Assumindo o comando pela segunda vez no cargo de técnico da seleção, Ghalenoei conduziu com sucesso uma transição geracional tranquila, mantendo o status histórico da Team Melli como uma potência continental inabalável. Ele tem recebido elogios generalizados por seu estilo de comunicação direto, otimização defensiva e capacidade de maximizar a química letal de suas estrelas de ataque que atuam na Europa.

Taticamente, Ghalenoei prefere uma abordagem equilibrada e altamente organizada, que geralmente se configura em um rígido 4-2-3-1 ou um funcional 4-3-3. Sua filosofia prioriza a solidez defensiva e a pressão central intensa, forçando os adversários para as laterais, onde seus zagueiros centrais fisicamente imponentes podem dominar. Uma vez garantida a posse de bola, Ghalenoei rejeita ciclos passivos de passes horizontais; em vez disso, ele exige uma distribuição vertical imediata e direta para abrir as defesas na transição. Seu principal desafio tático em Los Angeles será garantir que sua experiente linha defensiva mantenha altos níveis de concentração contra um adversário jovem e cheio de energia, evitando falhas defensivas que possam expor sua zaga a uma pressão contínua.

Darren Bazeley (Nova Zelândia)

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Darren Bazeley se estabeleceu firmemente como o arquiteto de uma era moderna e voltada para o futuro do futebol neozelandês, conduzindo com sucesso os All Whites de volta ao cenário global. O técnico nascido na Inglaterra fomentou uma imensa crença coletiva e confiança técnica em um elenco em rápida ascensão, ganhando aclamação generalizada por afastar a seleção nacional de um estilo historicamente direto e implementar um plano ousado e progressista baseado na retenção de bola.

Bazeley adota plenamente uma filosofia fluida e baseada na posse de bola, costumando utilizar um 4-3-3 assimétrico ou um 3-4-3 dinâmico, concebido para ditar o ritmo da partida. Sua identidade tática gira em torno da construção de jogadas de forma organizada a partir da defesa, utilizando laterais invertidos e meio-campistas avançados para criar superioridade numérica no terço central do campo. Bazeley exige compostura técnica absoluta, encarregando seus alas de abrir o campo para criar linhas de passe para os jogadores que chegam por trás. Seu principal objetivo nesta estreia de alto risco será desorganizar o bloco central físico do Irã, manter o equilíbrio estrutural durante as transições defensivas e utilizar a presença aérea de elite de seus atacantes emblemáticos para explorar qualquer vulnerabilidade na área adversária.

Seleções de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Seleção do Irã para a Copa do Mundo

Goleiros: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand

Defensores: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian

Meio-campistas: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

Atacantes: Ali Alipour, Dennis Eckert, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Mehdi Taremi

Seleção da Nova Zelândia para a Copa do Mundo

Goleiros: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Defensores: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Meio-campistas: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Atacantes: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

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Confrontos-chave entre Irã e Nova Zelândia

Mehdi Taremi x Nando Pijnaker: Este será o que se pode chamar de um confronto de pesos pesados na grande área. Taremi, o artilheiro iraniano de classe mundial e extremamente inteligente que liderou a campanha de classificação da Seleção Melli, se destaca por seus movimentos inteligentes, seu jogo de retenção física e sua habilidade de tirar os defensores de posição. Nando Pijnaker estará totalmente na linha de fogo; o resoluto zagueiro central neozelandês deve usar sua velocidade de recuperação de elite, sua percepção posicional e sua presença aérea para não dar a Taremi nem um centímetro de espaço para se posicionar, girar e chutar na área.

Chris Wood contra a defesa central física do Irã: Wood chega ao torneio como líder incontestável e principal opção ofensiva da Nova Zelândia. Ele buscará jogadas aéreas e duelos físicos dentro da área, procurando usar sua força excepcional e finalização precisa para intimidar os zagueiros adversários e converter cruzamentos profundos. No entanto, ele enfrentará um núcleo defensivo iraniano altamente sincronizado e ferozmente agressivo, comandado por Hossein Kanaanizadegan e Shojae Khalilzadeh. Será que a força física bruta e a presença experiente de Wood conseguirão desmontar uma linha defensiva asiática obstinada e compacta, que se destaca por sufocar os tradicionais atacantes de referência?

Saman Ghoddos x Marko Stamenić: O campo de batalha tático definitivo no meio-campo. Stamenić é o incansável escudo defensivo e a válvula de escape para passes progressivos dos All Whites, trazendo imensa energia, estatísticas de interceptação precisas e alta resistência à pressão para ancorar o sistema fluido da Nova Zelândia. Ghoddos terá a tarefa de orquestrar o ritmo de ataque da Team Melli a partir de sua função criativa no meio-campo, utilizando seus deslocamentos laterais precisos, visão vertical e combinações rápidas para tirar Stamenić de posição e acionar as transições do Irã para o terço final do campo.

Notícias das equipes e escalações

O técnico do Irã, Amir Ghalenoei, ainda não confirmou o provável time titular, e não foram relatadas lesões ou suspensões na equipe. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, assim que as notícias sobre as equipes forem disponibilizadas.

O técnico da Nova Zelândia, Darren Bazeley, também ainda não divulgou o time titular previsto, sem nenhuma preocupação com lesões ou suspensões listadas neste momento. Mais informações sobre o elenco serão confirmadas na véspera da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

O Irã venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Sua última partida foi uma vitória por 2 a 0 em um amistoso contra o Mali em 4 de junho, e a equipe também venceu a Gâmbia por 3 a 1 e goleou a Costa Rica por 5 a 0 nessa sequência. Suas únicas derrotas foram contra a Nigéria, que venceu por 2 a 1, e um empate sem gols que foi registrado como derrota contra o Uzbequistão em novembro de 2025. Nesses cinco jogos, o Irã marcou 10 gols e sofreu três.

A Nova Zelândia venceu uma e perdeu quatro das últimas cinco partidas. Sua única vitória foi contra o Chile, por 4 a 1, em março de 2026, mas os resultados desde então têm sido ruins. A equipe perdeu por 1 a 0 para a Inglaterra em 6 de junho, foi derrotada por 4 a 0 pelo Haiti em 3 de junho e também sofreu derrotas para a Finlândia (0 a 2) e o Equador (0 a 2). Os All Whites sofreram 9 gols nos últimos quatro jogos.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis para os cinco últimos encontros entre Irã e Nova Zelândia. Mais contexto histórico será adicionado quando as informações estiverem disponíveis.

Classificação

No Grupo G da Copa do Mundo da FIFA 2026, o Irã ocupa atualmente a terceira posição e a Nova Zelândia a quarta na tabela.