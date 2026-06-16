Previsão do jogo Holanda x Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - F Houston Stadium

O jogo entre Holanda e Suécia terá início no dia 20 de junho de 2026, às 13h (horário da costa leste dos EUA) e às 17h (GMT).

Contexto da partida entre Holanda e Suécia

A Holanda empatou em 2 a 2 com o Japão em um jogo emocionante na estreia, no qual esteve duas vezes na frente, mas acabou sofrendo o empate. A Suécia foi superior à seleção norte-africana da Tunísia, vencendo por 5 a 1. O craque do Brighton, Yasin Ayari, marcou dois gols, enquanto os colegas da Premier League Viktor Gyokeres e Alexander Isak também balançaram as redes.

Getty images

Jogadores-chave e técnico da Holanda

O capitão Virgil van Dijk continua sendo o pilar da defesa holandesa. Com vasta experiência, o jogador de 34 anos liderará um elenco jovem e empolgante.

Os holandeses estão bem servidos na lateral direita, com Denzel Dumfries, do Inter de Milão, e Jeremie Frimpong, do Liverpool, disputando a vaga, já que Jurrien Timber, do Arsenal, desistiu da convocação devido a uma lesão.

No meio-campo, tudo passa pelo metrônomo do FC Barcelona, Frenkie de Jong. A tarefa do técnico Ronald Koeman, de 63 anos, é levar uma das seleções que mais decepcionaram na Copa do Mundo à sua primeira conquista.

Getty Images

Jogadores-chave e técnico da Suécia

O técnico da Suécia, Graham Potter, tem o luxo de poder escolher entre um elenco robusto e altamente motivado de 26 jogadores, após uma missão de resgate frenética, mas bem-sucedida, nas repescagens europeias. O clima no campo de treinamento no México é extremamente positivo, com a transição tática sob o comando do técnico inglês aparentemente concluída. O maior impulso para o Blågult é o bom estado físico de sua dupla de ataque devastadora, o que significa que a dupla de ataque mais temida da Europa está pronta para ser lançada no cenário mundial.

Viktor Gyökeres é uma garantia absoluta para liderar o ataque após seus feitos heróicos na qualificação, com Alexander Isak fazendo parceria com ele em uma linha de frente dinâmica e de alta pressão. Ambos marcaram na vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia. Na zaga, a presença imponente de Victor Lindelöf organizará a defesa ao lado de Carl Starfelt.

Getty Images

Seleção de 26 jogadores da Holanda

Goleiros: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Defensores: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Atacantes: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

Seleção da Suécia com 26 jogadores

Goleiros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (FC Dallas), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Meio-campistas: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).

Atacantes: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Notícias da equipe e escalações

Ronald Koeman assume o comando da Holanda sem nenhuma lesão ou suspensão confirmada antes da partida. Nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento, e mais atualizações são esperadas próximo ao início da partida.

A seleção da Suécia de Graham Potter também não tem ausências confirmadas, sem lesões ou suspensões relatadas nas informações disponíveis. A escalação prevista ainda não foi divulgada, e as notícias sobre a equipe serão atualizadas assim que surgirem.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Holanda registrou uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, sendo que sua partida mais recente foi um empate em 2 a 2 com o Japão na estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho. A equipe venceu o Uzbequistão por 2 a 1 em um amistoso no início deste mês, mas foi derrotada por 1 a 0 pela Argélia poucos dias antes. Nos últimos cinco jogos, os holandeses marcaram sete gols e sofreram seis, um desempenho que reflete uma equipe capaz de marcar, mas propensa a falhas defensivas.

A Suécia chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória contundente por 5 a 1 sobre a Tunísia na estreia na Copa do Mundo, em 15 de junho, uma exibição que demonstrou a profundidade do seu ataque. A equipe também venceu suas duas últimas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, derrotando a Polônia por 3 a 2 e a Ucrânia por 1 a 3. A Suécia marcou 14 gols nessas cinco partidas, embora a derrota por 3 a 1 para a Noruega em um amistoso no início deste mês sirva como um lembrete de que a equipe não está isenta de vulnerabilidades.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre essas seleções ocorreu em outubro de 2017, quando a Holanda venceu a Suécia por 2 a 0 em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo. Nos últimos cinco confrontos registrados, a Holanda detém o melhor histórico geral, vencendo três dessas partidas. O histórico de confrontos diretos também inclui uma vitória da Holanda por 4 a 1 em outubro de 2010 e uma vitória por 3 a 1 em um amistoso de 2008, embora a Suécia tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 em uma partida das eliminatórias para a Eurocopa em outubro de 2011.

Classificação

No Grupo F, a Suécia ocupa atualmente a liderança da tabela, enquanto a Holanda está em terceiro lugar antes desta segunda rodada de jogos.