Copa do Mundo - C Boston Stadium

O jogo entre Haiti e Escócia terá início no dia 13 de junho de 2026 às 20h (horário da costa leste dos EUA) e no dia 14 de junho à 01h (horário de Greenwich).

Como assistir ao jogo Haiti x Escócia com uma VPN

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Haiti x Escócia: Contexto da partida

O Haiti, time modesto que ocupa a 82ª posição no ranking mundial, enfrentará um grande desafio no Grupo C ao lado da Escócia, do Brasil e de Marrocos. A seleção caribenha chegou à Copa do Mundo masculina pela segunda vez em sua história, após também se classificar para o torneio de 1974 na Alemanha Ocidental. A Escócia, classificada em 43º lugar no ranking mundial, faz sua primeira aparição na Copa do Mundo em 28 anos após uma vitória dramática por 4 a 2 contra a Dinamarca na última rodada das eliminatórias.

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Quem são o técnico e os principais jogadores do Haiti?

Os principais jogadores do Haiti são Johny Placide, seu veterano e pilar da defesa; o dinâmico meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, que foi um dos poucos destaques do time rebaixado da Premier League, o Wolves, na última temporada; e a estrela do Sunderland, Wilson Isidor, que é a principal ameaça ofensiva da equipe com sua velocidade, movimentação e qualidade técnica. Fique de olho também no ponta de 24 anos nascido na França, Ruben Providence, um jogador com talento e habilidade nos confrontos individuais, que se formou no PSG e na Roma antes de se estabelecer na Holanda. Desde que assumiu o cargo em junho de 2024, o técnico do Haiti, Sébastien Migné, tem supervisionado um renascimento notável do futebol do país. Migné nunca pisou no país devido à profunda instabilidade política, mas conseguiu incutir sentimentos de união, confiança e disciplina em seu elenco.

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Quem são o técnico e os principais jogadores da Escócia?

O técnico da Escócia, Steve Clarke, levou os escoceses à sua primeira Copa do Mundo desde 1998, após seis tentativas consecutivas frustradas. Clarke também os classificou para a Euro 2020 e a Euro 2024, o que significa que o técnico de 62 anos conseguiu levá-los a três dos quatro principais torneios possíveis.

Scott McTominay, que marcou o primeiro gol com um icônico chute de bicicleta naquela vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca, parece revigorado no Napoli após deixar o Manchester United. Ele foi eleito o Melhor Jogador da Série A em sua primeira temporada na Itália, em 2024-25, ajudando os Azzurri a conquistarem o Scudetto. John McGinn, do Aston Villa, recém-saído da conquista da Liga Europa, também deverá contribuir com gols. O capitão Andy Robertson e o lateral do Celtic, Kieran Tierney, trazem vasta experiência para a equipe.

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Seleções de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Seleção do Haiti

O Haiti estreia contra a Escócia em 13 de junho (começo da partida às 02h00 GMT de 14 de junho) e depois enfrenta o Brasil, pentacampeão mundial, e o Marrocos, semifinalista de 2022.

Goleiros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defensores: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Meio-campistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Atacantes: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

A trajetória do Haiti rumo à Copa do Mundo

O Haiti liderou seu grupo nas eliminatórias da CONCACAF graças aos gols do maior artilheiro da história do país, Duckens Nazon, que marcou 44 gols em 76 partidas.

Seleção da Escócia

Os escoceses enfrentam o Haiti (14 de junho), Marrocos (19 de junho) e o Brasil (24 de junho) no Grupo C.

Goleiros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Notts Forest), Liam Kelly (Rangers).

Defensores: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (sem clube após deixar o Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Meio-campistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Man United), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).

Atacantes: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

A trajetória da Escócia rumo à Copa do Mundo

Os escoceses precisaram de uma vitória dramática por 4 a 2 contra a Dinamarca na última rodada das eliminatórias para garantir sua primeira participação na Copa do Mundo desde 1998. Gols de Kieran Tierney e Kenny McLean nos acréscimos partiram o coração dos dinamarqueses no Hampden Park.

Notícias sobre as equipes e escalações

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Como assistir na tela grande

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