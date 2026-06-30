Previsão do jogo França x Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

França x Suécia: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

A partida entre França e Suécia terá início no dia 30 de junho de 2026, às 21h GMT e às 17h EST.

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Grandes favoritos enfrentam azarões instáveis na fase eliminatória

A França, bicampeã, inicia sua campanha na fase eliminatória no icônico New York New Jersey Stadium, buscando repetir suas boas campanhas dos últimos ciclos. Didier Deschamps, que confirmou que deixará o cargo ao final deste torneio, comanda uma seleção francesa impecável que passou com facilidade pela fase de grupos.

Eles enfrentam a seleção da Suécia, comandada por Graham Potter, que se classificou por um triz para as oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas. Embora a França tenha um histórico de domínio, a natureza de eliminação direta das oitavas significa que os suecos vão tentar mudar o roteiro.

Como os Les Bleus e os Blågult chegaram até aqui

A França venceu todos os adversários do Grupo I, derrotando Senegal, Iraque e Noruega sem grandes dificuldades. Sua campanha na fase de grupos culminou em uma vitória contundente por 4 a 1 sobre a Noruega, garantindo uma pontuação perfeita de nove pontos, com 10 gols marcados e apenas dois sofridos. O brilhante hat-trick de Ousmane Dembélé na última partida da fase de grupos destacou que a França possui uma profundidade ofensiva assustadora, além do craque Kylian Mbappé.

A trajetória da Suécia foi significativamente mais turbulenta. A equipe passou com dificuldade pela fase de grupos com quatro pontos, se recuperando de uma goleada de 5 a 1 sofrida contra a Holanda ao derrotar a Tunísia e empatar em 1 a 1 com o Japão na última partida. Os jogadores de Potter terminaram a fase de grupos com sete gols marcados e sete sofridos, deixando sérias dúvidas sobre suas capacidades defensivas antes de enfrentar o ataque avassalador da França.

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Problemas na defesa central pesam para os dois técnicos

As escolhas de escalação na zaga provavelmente ditarão a dinâmica desta partida. O zagueiro central da França, William Saliba, foi poupado contra a Noruega devido a um problema nas costas, mas espera-se que o jogador do Arsenal entre em campo mesmo com dores para garantir sua vaga na equipe titular.

A Suécia enfrenta dilemas estruturais muito maiores. O zagueiro central Isak Hien está fora de ação devido a uma lesão, forçando Potter a reorganizar sua linha defensiva. Espera-se que Victor Lindelöf recue do meio-campo para a zaga central a fim de cobrir a lacuna, enquanto o jovem fenômeno do Tottenham, Lucas Bergvall, deve assumir seu lugar no meio-campo.

A pressão contra o ritmo de transição rápida definirá o rumo da partida

O plano tático da França se baseia em sua impressionante qualidade individual e variedade ofensiva. Deschamps prefere um duplo pivô altamente disciplinado, formado por Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot, para controlar o ritmo, permitindo que meias avançados como Michael Olise e Désiré Doué criem sobrecarga nos meios-espaços e gerem oportunidades de isolamento para Mbappé pela lateral.

A principal arma da Suécia para combater isso serão as transições diretas e verticais. Anthony Elanga, que acaba de marcar um gol de longa distância contra o Japão, oferece velocidade imensa ao lado de Alexander Isak e Viktor Gyökeres para recuar a linha defensiva alta da França durante os contra-ataques.

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Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

A França buscará restabelecer sua linha defensiva titular para proteger Mike Maignan, ciente de que falhas no acompanhamento da posse de bola ocasionalmente a deixaram com uma aparência passiva quando sem a posse.

A Suécia, por outro lado, enfrenta a difícil tarefa de não levar gols com uma configuração defensiva alterada. Oliver Zetterström precisará comandar sua área de forma impecável, contando com um acompanhamento apertado dos laterais para impedir que Dembélé e Olise abram espaços na área.

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Provável escalação da França contra a Suécia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué; Mbappé

Provável escalação da Suécia contra a França

Zetterström; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyökeres, Isak

Convocação de 26 jogadores da França

Goleiros: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Defensores: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Meio-campistas: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Atacantes: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram

Convocação da Suécia com 26 jogadores

Goleiros: Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Zetterström

Defensores: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Daniel Svensson

Meio-campistas: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

Atacantes: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson

Notícias e escalações

Didier Deschamps não tem lesões ou suspensões relatadas para esta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o quadro do elenco ficar mais claro.

Pela Suécia, Graham Potter não poderá contar com o zagueiro Isak Hien, que está listado como lesionado. Não há relatos de suspensões, e nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento. Mais notícias sobre as equipes serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 4 I. Hien

Desempenho

A França chega em excelente forma, tendo vencido quatro das últimas cinco partidas e perdido apenas uma. Essa derrota ocorreu em um amistoso pré-torneio contra a Costa do Marfim, e a equipe de Deschamps não perdeu desde então. Na fase de grupos da Copa do Mundo, a França venceu o Senegal por 3 a 1, o Iraque por 3 a 0 e a Noruega por 4 a 1, marcando dez gols nessas três partidas e sofrendo apenas dois. A vitória sobre a Noruega, garantida com um hat-trick de Dembélé, foi a mais contundente das três.

O desempenho recente da Suécia nos últimos cinco jogos tem sido mais irregular. A equipe conquistou uma vitória, empatou duas vezes e perdeu duas, com resultados que refletem uma grande variação no desempenho. A vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia foi convincente, mas a derrota por 5 a 1 para a Holanda na mesma fase de grupos destacou a diferença entre a Suécia e a elite do torneio. O empate em 1 a 1 com o Japão na última partida da fase de grupos foi suficiente para garantir a classificação como uma das melhores terceiras colocadas. Nos últimos cinco jogos, a Suécia marcou dez gols e sofreu dez.

Histórico de confrontos diretos

O confronto mais recente entre essas duas seleções ocorreu em novembro de 2020, quando a França venceu por 4 a 2 em casa, pela Liga das Nações da UEFA A. A Suécia venceu o jogo de volta no início daquele mesmo ano, derrotando a França por 1 a 0 em Estocolmo. Nos últimos cinco confrontos, a França apresenta o melhor histórico, com três vitórias contra uma da Suécia, além de mais uma vitória francesa em um amistoso de 2014. As equipes também se enfrentaram duas vezes nas eliminatórias para a Copa do Mundo em 2016 e 2017, com cada uma vencendo em casa.

Classificação

A França terminou em primeiro lugar no Grupo I, enquanto a Suécia avançou do Grupo F na terceira colocação.