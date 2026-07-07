Previsão do jogo França x Marrocos na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

A partida entre França e Marrocos terá início no dia 9 de julho de 2026, às 16h (horário da costa leste dos EUA) e às 21h (horário de Greenwich).
Previsão da partida das quartas de final da Copa do Mundo entre França e Marrocos
O francês será a língua falada em campo quando França e Marrocos se enfrentarem por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo, em uma repetição do confronto das semifinais da Copa do Mundo de 2022. Será que os favoritos do torneio levarão a melhor sobre os melhores da África em Boston?Getty Images
Como a França e o Marrocos chegaram até aqui?
A França passou com facilidade pelas quatro primeiras partidas, arrasando os adversários com seu ataque avassalador. No entanto, a equipe de Didier Deschamps teve que suar a camisa para conquistar uma vitória acirrada por 1 a 0 sobre o Paraguai nas oitavas de final, talvez mostrando um lado mais resistente em seu jogo. Os Bleus estão agora invictos há 12 partidas oficiais (11 vitórias, 1 empate), tendo vencido as últimas sete. Se conquistarem a oitava vitória consecutiva, se tornarão apenas a terceira nação a chegar a três semifinais consecutivas da Copa do Mundo.Getty Images
Marrocos derrotou o co-anfitrião Canadá nas oitavas de final, conquistando uma vitória por 3 a 0 apesar de ter acertado apenas quatro chutes a gol. Os Leões do Atlas buscarão vingar a derrota sofrida nas semifinais de 2022 contra esse mesmo adversário. A equipe está invicta há 10 partidas desde a final da Copa Africana de Nações, então está confiante de que pode surpreender.Getty Images
Mbappé em busca da história
O capitão da França, Kylian Mbappé, é um dos dois jogadores da história a marcar sete ou mais gols em duas Copas do Mundo diferentes, após seu pênalti contra o Paraguai. O outro, é claro, atende pelo nome de Lionel Messi. Mbappé adoraria aumentar sua contagem total de 19 gols em Copas do Mundo para empatar com os 20 de Messi.Getty Images
Ounahi recupera o faro de gol na hora certa
O meio-campista do Girona, Azzedine Ounahi, recuperou o faro de gol na hora certa com seus dois gols contra o Canadá, encerrando uma sequência de 11 partidas sem marcar na fase final. Todas as suas oito partidas com gols pela seleção foram vitórias dos Leões do Atlas, sendo que as últimas sete foram acompanhadas de jogos sem sofrer gols. Ounahi pode ser fundamental aqui com seu faro de gol, considerando que o atacante principal, Ismael Saibari, é uma grande dúvida devido a uma lesão no tendão da coxa. O novo jogador do Bayern de Munique saiu de campo aos 22 minutos contra o Canadá e já marcou três gols nesta Copa do Mundo.Getty Images
Provável escalação da França
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.
Provável escalação do Marrocos
Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.
Fatos e números: França x Marrocos
- Treze das últimas 16 vitórias da França foram por diferença de dois ou mais gols.
- O técnico da França, Didier Deschamps, comandará sua 25ª partida nesta fase final, igualando o recorde.
- Sete das últimas nove derrotas do Marrocos na Copa do Mundo ocorreram por diferença de um gol.
- O Marrocos recebeu um ou menos cartões amarelos em quatro de suas cinco partidas nesta Copa do Mundo.
- O francês Michael Olise participou de oito gols em suas últimas seis partidas pelos Bleus (3 gols, 5 assistências), sendo que todas essas cinco assistências ocorreram nesta Copa do Mundo, deixando-o a apenas três do recorde histórico da competição.
Seleção da França com 26 jogadores
Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).
Meio-campistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).
Atacantes: Maghnes Akliouche (Mônaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milão).Getty Images
Seleção de Marrocos com 26 jogadores
Goleiros: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forças Armadas Reais)
Defensores: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)
Meio-campistas: Samir El Mourabet (Estrasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
Atacantes: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Estrasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)
Desistências: Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).Getty Images
Notícias das equipes e escalações
Prováveis escalações de França x Marrocos
Técnico
- D. Deschamps
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
O confronto mais recente entre essas duas seleções ocorreu na Copa do Mundo da FIFA 2022, em 14 de dezembro, quando a França venceu por 2 a 0 na semifinal no Catar. Antes disso, as equipes empataram em 2 a 2 em um amistoso em novembro de 2007. Os três últimos confrontos registrados neste conjunto de dados mostram a França com duas vitórias e um empate, sendo que o resultado da Copa do Mundo de 2022 é o contexto mais recente e mais significativo para esta partida das quartas de final.
Classificação
Marrocos terminou em segundo lugar no Grupo C, enquanto a França liderou o Grupo I com um histórico perfeito.