Previsão do jogo França x Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

É a partida da qual nenhum jogador realmente gostaria de participar: França e Inglaterra disputam a medalha de bronze na Copa do Mundo.
A partida entre França e Inglaterra começa no dia 18 de julho de 2026, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 22h (horário de Greenwich).
Como as seleções chegaram até aqui e o que deu errado?
Tanto a França quanto a Inglaterra tinham expectativas realistas de chegar até o fim em 2026; portanto, disputar o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026 será uma decepção para elas e para seus torcedores. A França, campeã de 2018 e vice-campeã de 2022, mostrou-se à altura durante todo o torneio, principalmente na vitória imperiosa por 2 a 0 nas quartas de final sobre a excelente seleção de Marrocos, mas foi completamente dominada pela Espanha, campeã europeia, em uma dolorosa derrota por 2 a 0 na semifinal.Getty Images
A Inglaterra tem se mostrado consistentemente sólida nos últimos anos, chegando às quartas de final em cinco edições consecutivas de grandes torneios. No entanto, tropeçar novamente na barreira das semifinais vai doer para os Três Leões, que perderam a final da Euro 2024 para uma excelente seleção espanhola. Lionel Messi foi decisivo para a Argentina no épico confronto das semifinais desta quarta-feira, como costuma fazer, dando duas assistências no final da partida para Enzo Fernández aos 85 minutos e para o gol da vitória de Lautaro Martínez aos 92 minutos. Tudo isso depois que Anthony Gordon havia dado a vantagem à Inglaterra aos 55 minutos. É difícil prever como os dois treinadores escalarão suas equipes, mas é de se esperar uma rotação no elenco. Um jogador que definitivamente ficará de fora pela França é William Saliba, do Arsenal, que saiu de campo lesionado na partida contra a Espanha.Getty Images
Provável escalação da França
Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Digne; Koné, Rabiot; Doué; Olise, Barcola; Mbappé.
Provável escalação da Inglaterra
Pickford; Konsa, Guehi, Burn, O’Reilly; Anderson, Mainoo; Madueke, Rogers, Gordon; Kane.
Estatísticas importantes
- O capitão da França, Kylian Mbappé, é um dos dois jogadores da história a marcar sete ou mais gols em duas Copas do Mundo diferentes.
- Treze das últimas 16 vitórias da França foram por diferença de dois ou mais gols.
- O técnico da França, Didier Deschamps, comandará sua 26ª partida nesta fase final, um recorde.
- O francês Michael Olise deu cinco assistências nesta fase final e precisa de apenas mais uma para igualar o recorde histórico de Pelé, de seis assistências em uma única edição da Copa do Mundo
- Apenas um dos 14 gols que a Inglaterra marcou nesta Copa do Mundo foi feito por um jogador que atuou na Premier League inglesa na última temporada. Esse jogador foi Anthony Gordon, que agora está no elenco do Barcelona.
Seleção da França com 26 jogadores
Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).
Meio-campistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).
Atacantes: Maghnes Akliouche (Mônaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milão).Getty Images
Seleção da Inglaterra com 26 jogadores
Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Defensores: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)
Meio-campistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Atacantes: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Munique), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, por empréstimo do Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).Getty Images