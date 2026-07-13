Previsão do jogo França x Espanha na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - Semifinal Dallas Stadium

O jogo entre França e Espanha terá início no dia 14 de julho de 2026, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).

Gigantes europeus se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo

Chegando à sua terceira semifinal consecutiva da Copa do Mundo, a França, bicampeã mundial, precisa superar a Espanha, atual campeã europeia, para chegar à terceira final seguida. É uma perspectiva de dar água na boca, e temos tudo o que você precisa saber antes do confronto titânico desta terça-feira, com a Argentina ou a Inglaterra esperando por elas na grande final de domingo.

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Como França e Espanha chegaram até aqui

A França tem se mostrado à altura neste torneio, com seis vitórias consecutivas, o que a levou ao topo do Grupo I. Os Bleus eliminaram então a Suécia, o Paraguai e o Marrocos, marcando 16 gols no processo e sem sofrer nenhum gol na fase eliminatória até o momento. A vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai mostrou que a equipe soube se manter firme e garantir o resultado mesmo quando não estava no seu melhor, mas a equipe de Didier Deschamps apresentou um desempenho dominante contra uma seleção marroquina sólida como uma rocha, conquistando uma vitória por 2 a 0 apesar da falha de Kylian Mbappé na cobrança de pênalti. O jogador do Real Madrid mais do que compensou isso, marcando um gol e depois dando assistência para Ousmane Dembélé, levando sua seleção às semifinais. Deschamps, no comando de sua 26ª partida em Copas do Mundo, adoraria se despedir em grande estilo.

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A Espanha teve um início vacilante na estreia, com um empate em 0 a 0 contra Cabo Verde, mas vem melhorando cada vez mais à medida que o torneio avança. Vitórias nas eliminatórias contra a Áustria (3 a 0) e Portugal (1 a 0) levaram a equipe às quartas de final, onde sofreu seu primeiro gol no torneio, mas venceu a Bélgica por 2 a 1 para garantir este confronto com a França. Esta é apenas a segunda vez que a Espanha chega às semifinais de uma Copa do Mundo e a primeira desde que conquistou o título na África do Sul, em 2010.

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Mbappé continua sendo o grande destaque

Com 20 gols em Copas do Mundo na carreira, Kylian Mbappé, de 27 anos, está a apenas um gol de igualar a marca de Lionel Messi, que tem 21 gols no torneio. Mbappé pode empatar aqui, ou até mesmo ultrapassar essa marca, antes de Messi e a Argentina enfrentarem a Inglaterra na quarta-feira. Mbappé insistirá que conquistas individuais não se comparam a prêmios coletivos, e ele estaria certo, mas é um recorde impressionante que ele estará determinado a ampliar, enquanto busca levar sua seleção a mais uma final.

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O super-reserva Merino pode prejudicar a França

O astro do Arsenal, Mikel Merino, tornou-se o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a marcar o gol da vitória em duas partidas das oitavas de final como reserva, com seu gol decisivo nos acréscimos contra a Bélgica. Merino buscará causar outro impacto decisivo saindo do banco contra a França, cujos reservas ainda não contribuíram diretamente para nenhum gol na fase eliminatória.

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A Espanha é um adversário difícil para os Bleus?

Desde o início da Rússia 2018, a Espanha perdeu apenas uma das 27 partidas em torneios importantes, permanecendo invicta nas últimas 14 e mantendo o gol invicto em nove delas. A equipe do técnico Luis de La Fuente venceu sete das últimas dez partidas contra a França e está otimista quanto às suas chances. A La Roja venceu os Les Bleus por 2 a 1 nas semifinais da Euro 2024 e também triunfou em um jogo emocionante que terminou em 5 a 4 na final da Liga das Nações da UEFA de 2025.

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Provável escalação da França

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Provável escalação da Espanha

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

França x Espanha: Fatos e números

Onze dos 16 gols da França na Copa do Mundo de 2026 foram marcados após o intervalo.

A França tem a maior média de chutes a gol por partida entre todas as seleções na Copa do Mundo de 2026 (7,8).

Apenas quatro dos últimos 16 jogos da Espanha terminaram com ambas as equipes marcando gols.

Lamine Yamal marcou três gols em suas duas partidas contra a França até o momento.

A Espanha não perdeu nenhuma das últimas 36 partidas nos 90 minutos, desde março de 2024 (26 vitórias, 10 empates). Se essa sequência notável se estender neste jogo, a Espanha igualará o recorde histórico da Itália de 37 partidas, estabelecido em 2021.

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Convocação da França com 26 jogadores

Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).

Meio-campistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Atacantes: Maghnes Akliouche (Mônaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milão).

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Seleção da Espanha com 26 jogadores

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic de Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético de Madrid).

Atacantes: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta de Vigo).

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Notícias das equipes e escalações

O técnico da França, Didier Deschamps, ainda não confirmou uma provável escalação, e não foram divulgadas lesões ou suspensões oficiais. A principal preocupação em relação à condição física antes da partida é Kylian Mbappé, que foi substituído durante as quartas de final contra o Marrocos devido a um problema no tornozelo. Imagens recentes do campo de treinamento da seleção francesa mostram-no se movimentando livremente e de bom humor, embora não tenha havido confirmação oficial sobre seu estado físico. Mais atualizações são esperadas próximo ao início da partida.

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, também não divulgou a escalação prevista, e não foram relatadas lesões ou suspensões. O elenco parece estar totalmente disponível, com Lamine Yamal entre os jogadores que devem ter destaque. Quaisquer alterações na disponibilidade de jogadores de ambas as equipes serão refletidas aqui assim que as informações forem confirmadas.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

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