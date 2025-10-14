Previsão do jogo EUA x Paraguai na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - D Los Angeles Stadium

O jogo entre EUA e Paraguai terá início no dia 13 de junho de 2026, às 02h00 GMT e às 21h00 EST.

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O pontapé inicial em Los Angeles não poderia ser mais importante para duas seleções ansiosas por se firmarem em um grupo altamente disputado. Sob intensa pressão interna, o técnico dos EUA, Mauricio Pochettino, precisa provar que seu sistema de alta pressão e ataque vertical pode dar certo no cenário mundial, sob o peso das expectativas da torcida local. Eles enfrentam uma seleção paraguaia implacável e experiente, comandada pelo gênio tático Gustavo Alfaro — que ficou famoso por transformar a equipe sul-americana em uma potência defensiva que valoriza a intensidade e o fato de não levar gols acima de tudo. Disputada diante de uma torcida barulhenta e ansiosa no moderno Los Angeles Stadium, esta partida tem todos os ingredientes para se tornar um clássico instantâneo da Copa do Mundo. Com a Turquia, um dos pesos pesados do torneio, à espreita ao lado de uma seleção australiana altamente enérgica no Grupo D, um deslize na primeira rodada pode ser catastrófico. Para os Estados Unidos, isso representa uma chance de validar seu crescimento esportivo em casa, superar uma década de identidade em transição e afirmar sua evolução técnica de elite no grande palco. Para o Paraguai, é o clímax emocional de um exílio exaustivo de 16 anos longe dos holofotes do futebol, retornando ao torneio mundial pela primeira vez desde sua histórica campanha de 2010. À medida que os holofotes iluminam o campo, a imensa pressão de uma estreia em casa transformará esta arena em uma panela de pressão, onde a resistência tática e a capacidade de romper um bloqueio defensivo obstinado ditarão fortemente quem sairá com os preciosos três pontos.

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O caminho para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

O caminho dos Estados Unidos para uma Copa do Mundo em casa

Como co-anfitriões deste torneio histórico de 48 seleções ao lado do México e do Canadá, a Seleção Masculina dos Estados Unidos contornou totalmente os exaustivos processos de qualificação regionais. Em vez de passar por um ciclo de qualificação da CONCACAF com várias rodadas, os Stars and Stripes garantiram automaticamente sua vaga no torneio no momento em que a candidatura conjunta da América do Norte foi formalizada pela FIFA.

No entanto, a ausência das tradicionais eliminatórias de alto risco apresentou um obstáculo único: como formar um elenco experiente em torneios exclusivamente por meio de janelas de amistosos e torneios continentais. A pressão para ter um bom desempenho em casa acabou levando a uma grande mudança administrativa, culminando na contratação de grande repercussão do técnico Mauricio Pochettino. Com a missão de transformar uma geração de ouro de talentos individuais que atuam na Europa em uma unidade coesa, Pochettino aproveitou o período que antecedeu o torneio para testar o elenco contra adversários de elite do mundo todo. Sem a segurança de uma tabela de classificação, cada partida de preparação se tornou um teste de alta pressão, projetado para preparar esse jovem time para o peso sem precedentes das expectativas da torcida local quando eles finalmente entrassem em campo em Los Angeles.

A aula de qualificação do Paraguai

Em total contraste, a Albirroja chegou à fase final da Copa do Mundo de 2026 ao sobreviver à guerra de desgaste definitiva: a notoriamente implacável tabela de classificação em formato de todos contra todos da CONMEBOL. Depois de suportar um doloroso exílio de 16 anos do cenário mundial, que remonta à sua histórica campanha até as quartas de final em 2010, o Paraguai quebrou seu azar no torneio não com um ataque extravagante, mas executando uma aula de defesa que resultou em apenas 10 gols sofridos em 18 intensas rodadas.

O verdadeiro catalisador dessa rápida reviravolta foi a nomeação, em agosto de 2024, do gênio tático Gustavo Alfaro. Herdeiro de uma equipe que havia enfrentado sérias dificuldades nas etapas iniciais das eliminatórias sul-americanas, o técnico argentino usou a psicologia e o orgulho nacional como armas, incentivando seus jogadores a redescobrirem a histórica “garra” há muito associada ao futebol paraguaio.Sob sua orientação, o Paraguai protagonizou uma ascensão lendária na tabela, encadeando uma sequência de nove jogos sem derrota que incluiu vitórias históricas e marcantes sobre potências continentais como Brasil, Argentina e Uruguai. Ao transformar seu terço defensivo em uma muralha completamente impenetrável, a equipe de Alfaro superou com segurança um final de ciclo de alta pressão, conquistando a última vaga automática da CONMEBOL para selar um retorno emocionante e suado aos holofotes do futebol internacional.

Notícias das equipes EUA x Paraguai

Notícias da seleção dos Estados Unidos

O técnico dos EUA, Mauricio Pochettino, selecionou uma lista de 26 jogadores altamente competitivos para este torneio histórico em casa, buscando um equilíbrio deliberado ao convocar oito estrelas da MLS ao lado do núcleo de sua geração de ouro europeia. Apesar de um ciclo de preparação exigente, passado forjando uma identidade pronta para o torneio sem a segurança de eliminatórias competitivas, o elenco parece altamente focado antes da estreia em Los Angeles.

O carismático ponta Christian Pulisic chega ao torneio trazendo sua experiência no AC Milan e tem lugar garantido na titularidade na ala esquerda, enquanto Folarin Balogun, do Mônaco, e Ricardo Pepi, do PSV, disputam a vaga de atacante central titular. No meio-campo, o motor da Juventus, Weston McKennie, e o capitão do Bournemouth, Tyler Adams, retornam para liderar o setor. A grande notícia na defesa gira em torno do veterano Tim Ream, de 38 anos, do Charlotte FC; se o zagueiro central entrar em campo contra o Paraguai, ele se tornará oficialmente o jogador mais velho a representar os Estados Unidos em uma Copa do Mundo masculina da FIFA.

Notícias da seleção do Paraguai

A Albirroja chega à Califórnia com um elenco profundamente unido e grande continuidade defensiva após sua maratona implacável de 18 partidas nas eliminatórias da CONMEBOL. O mestre da tática Gustavo Alfaro finalizou sua seleção de 26 jogadores sem grandes preocupações com lesões, apostando fortemente em um elenco que ostenta uma identidade robusta e física, perfeitamente sintonizada com seus exigentes princípios defensivos.

O elenco conta com representantes de elite da Premier League nas laterais, com o criativo Julio Enciso, do Brighton, e o ala de alta intensidade Miguel Almirón, do Newcastle, garantidos para proporcionar transições verticais explosivas no contra-ataque. A verdadeira base do sistema de Alfaro, no entanto, reside em sua espinha dorsal defensiva. O capitão Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Omar Alderete estão confirmados para liderar uma linha defensiva rígida que sofreu apenas dez gols durante as eliminatórias, enquanto o excelente meio-campista box-to-box do São Paulo, Damián Bobadilla, deve começar no meio-campo ao lado do subestimado âncora defensivo Andrés Cubas.

Perfis dos treinadores e filosofias táticas

Mauricio Pochettino (Estados Unidos)

Nomeado com a missão explícita de transformar a seleção dos EUA em um time capaz de competir com a elite mundial em casa, Mauricio Pochettino traz um pedigree de classe mundial para o banco de reservas americano. O técnico argentino é conhecido por sua filosofia física exigente e de alta intensidade, baseada em contra-pressão agressiva, estrutura defensiva rígida e transições verticais fluidas a partir da defesa.

Utilizando um versátil esquema 4-2-3-1 ou 4-3-3, Pochettino exige comprometimento físico absoluto de seus jogadores, pedindo que seus laterais subam rapidamente para o ataque enquanto mantêm uma linha defensiva alta para comprimir o campo de jogo. Seu principal desafio tático nesta Copa do Mundo será encontrar o equilíbrio perfeito entre o talento ofensivo em ritmo acelerado e a manutenção da segurança defensiva contra adversários cínicos e contra-atacantes, que buscam explorar os espaços deixados pelas linhas americanas que se sobreponham.

Gustavo Alfaro (Paraguai)

Figura lendária no futebol sul-americano, Gustavo Alfaro construiu uma reputação indiscutível como o maior arquiteto defensivo e mestre motivador do futebol internacional. Tendo anteriormente comandado o Equador na Copa do Mundo de 2022, Alfaro arquitetou uma reviravolta espetacular em Assunção, apoiando-se fortemente no condicionamento psicológico profundo, na identidade nacional histórica e no pragmatismo tático absoluto.

Alfaro prefere um esquema defensivo robusto e altamente físico, como o 4-3-3 ou o 4-4-2, que sufoca completamente os espaços centrais. Suas equipes são treinadas para se posicionarem em um bloco de meio a baixo incrivelmente disciplinado e sincronizado, abrindo mão de boa vontade da posse de bola para neutralizar os craques adversários. Alfaro minimiza os riscos operacionais em seu próprio terço defensivo, contando com uma dupla dominante de zagueiros centrais para controlar a grande área antes de explorar jogadas ensaiadas de transição ou lançar alas diretos e explosivos no contra-ataque para marcar gols decisivos.

Confrontos-chave entre EUA e Paraguai

Christian Pulisic x Gustavo Gómez: O confronto de destaque definitivo deste confronto do Grupo D. Pulisic chega ao torneio como o talismã indiscutível da seleção dos EUA, buscando se deslocar para dentro a partir da ala esquerda para criar sobrelotações e explorar os meios-espaços. Ele vai se deparar diretamente com uma parede comandada pelo capitão veterano do Paraguai, Gustavo Gómez. O zagueiro central do Palmeiras é um titã absoluto em sistemas de bloco baixo; sua força física, recuperação de marcação e domínio aéreo de elite significam que Pulisic terá que contar com jogadas combinadas rápidas e complexas, em vez de isolamentos individuais, para desarmar a defesa.

Antonee Robinson x Miguel Almirón: Um duelo tático fascinante entre dois jogadores totalmente familiarizados com as exigências físicas das transições de alto nível. As incansáveis investidas de Robinson pela ala esquerda são fundamentais para a amplitude ofensiva de Pochettino, mas seu posicionamento será duramente testado por Miguel Almirón, do Newcastle. Atuando no lado direito da linha de transição do Paraguai, Almirón possui uma velocidade de recuperação devastadora e um ritmo de trabalho de alta intensidade. Robinson deve equilibrar cuidadosamente suas arrancadas para frente, já que qualquer perda de bola desnecessária pode deixar a zaga da seleção americana diretamente exposta aos contra-ataques verticais letais de Almirón.

Weston McKennie x Diego Gómez: O campo de batalha pela supremacia no meio-campo. McKennie fornece a força física, a presença aérea de ponta a ponta e as investidas que rompem as linhas para o meio-campo americano. Ele enfrentará diretamente a estrela em ascensão do Brighton, Diego Gómez. O jovem meio-campista central paraguaio é o coração tático da sala de máquinas de Alfaro, combinando marcação defensiva de elite com excepcional resistência à pressão. Qualquer que seja o jogador que consiga vencer os duelos pela segunda bola e ditar o ritmo da distribuição dará à sua seleção uma enorme vantagem tática.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma





Histórico de confrontos diretos





Classificação

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